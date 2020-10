Delija i Gane će u Abu Dhabiju biti sunaslovna borba večeri!

Borba Ganea i Delije na rasporedu se očekuje u nedjelju između 2.30 i 3 sata. Glavni program počinje u 1 sat iza ponoći po našem vremenu. Dubrovčanin i njegov trener Stipe Drviš stigli su u Abu Dhabi

<p>Hrvatski MMA borac <strong>Ante Delija</strong> (30) doznao je prije nekoliko dana da će se boriti protiv ubojitog francuskog teškaša <strong>Ciryla Ganea</strong> (30) na UFC <strong>Fight Night 180</strong> priredbi na Fight Islandu u Abu Dhabiju.</p><p>Delija je upao na 'short notice', ali u UFC ulazi maksimalno spreman. Za to se pobrinuo njegov trener Stipe Drviš, naš proslavljeni boksač. Drviš će, sigurni smo, svojim šalama opustiti ozbiljnog Deliju.</p><h2>Pogledajte video: Delija komentira svoje borbe</h2><p>Dvojac uživa u Abu Dhabiju, pohvalili su se na Instagramu fotografijom. Izgleda to idilično, a vjerojatno se dečki osjećaju još i bolje jer su dobili informaciju da će borba Delije i Ganea biti sunaslovna borba večeri. Tako će Delijin nastup dobiti još više na važnosti i to mu je velika prilika, na čelnike UFC-a mogao bi ostaviti još bolji dojam.</p><p>Glavna borba priredbe bit će ona između <strong>Chana Sunga</strong> <strong>Junga </strong>i <strong>Briana Ortege</strong>. Ova vijest postala je službena tijekom posljednje UFC priredbe, kad je kompletan raspored objavljen. Očekivalo se kako će sunaslovna borba biti okršaj ženske muha kategorije između<strong> Jessice Andrade</strong> i <strong>Katlyn Chookagian</strong>.</p><p>Ipak, UFC je u <strong>deficitu </strong>s talentiranim teškašima pa ovakav potez ne čudi previše. Žele pozornost dati Ganeu i Deliji, koje mnogi svrstavaju u top 15 teškaša svijeta uopće. Francuz je na omjeru 6-0, dominira u UFC-u, a strašan potencijal ima i Delija (17-3).</p><p>Na glavnom programu priredbe nalaze se još spomenuta borba između Andrade i Chookagian, poluteškaški okršaj između <strong>Jimmyja Crutea</strong> i <strong>Modestasa Bakauskasa</strong> te povratak <strong>Thomasa Almeide</strong> borbom protiv <strong>Jonathana Martineza</strong>.</p><p>A sad ono što vas sve zanima. Borba Ganea i Delije na rasporedu se očekuje između 2.30 i 3 sata. Glavni program počinje u 1 sat iza ponoći po našem vremenu.</p>