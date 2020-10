VIDEO: Pogledajte top deset najbrutalnijih nokauta u UFC-u

U noći sa subote na nedjelju održan je UFC Fight Island 5 u Abu Dhabiju. Vidjeli smo brutalne nokaute Coryja Sandhagena i Joaquina Buckleya, a osim njih izabrali smo još osam od kojih doslovno boli glava

<p>UFC Fight Island u Abu Dhabiju ovog vikenda ispao je pun pogodak. Vidjeli smo dva nokauta koja su s pravom odmah završila u Top 10 nokauta u povijesti UFC-a. Tko god da prati borilačke vještine sigurno mu je drago vidjet dobar nokaut, a UFC je nepresušni izvor stvarno brutalnih. Najbolja stvar nokauta što u trenutak oka može okrenuti smjer borbe. Jedan udarac može promijeniti povijest i to je prava čar borilačkih sportova. </p><p>Listu najboljih 10 UFC nokauta sigurno nije lako izabrati jer nam iz vikenda u vikend pružaju stvarno nezaboravne trenutke, ali ipak smo se izabrali one koje su fanovi diljem svijeta prozvali najbrutalnijima:</p><h2>Joaquin Buckley KO Impa Kasanganay</h2><p>U jednoj od uvodnih borbi sinoćnjeg UFC Fight Islanda borili su se Amerikanac Joaquin Buckley i Impa Kasanganay, a Buckley je slavio nevjerojatnim tae-kwon-do udarcem.</p><p>Išao je napasti Kasanganaya lijevom nogom, no Kasanganay je uhvatio njegov udarac, držao mu nogu i imao ga namjeru baciti. Dok ga je držao za nogu, Buckley je skočio i iz okreta ga pogodio desnom nogom u glavu za čudesan nokaut!</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati</i><em> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eTCXVugKovo" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><h2>Cory Sandhagen KO Marlon Morales</h2><p>U istoj večeri vidjeli smo i drugi brutalan nokaut. Cory Sandhagen je zadnjim kružnim nokautirao Moralesa, koji je pao u stilu Wanderleija Silve kad ga je nokautirao Mirko Filipović.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati</i><em> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=gCfI8jdULRQ" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><h2>Gabriel Gonzaga KO Mirko Cro Cop</h2><p>Mirko je u borbi ušao kao favorit, ali ga je Argentinac 'rastavio na proste faktore' upravo Mirkovim najjačim oružjem - high kickom. Ovo je jedan od najupečatljivijih trenutaka ovog sporta i vjerojatno nikad neće izaći s liste najboljih nokauta.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati</i><em> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3cdO0F7Gyag" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p> </p><h2>Jorge Masvidal KO Ben Askren</h2><p>Puno 'trash talka' prije meča. Askren je pričao sve i svašta, a 'ugašen' je nakon samo 3 sekunde u najbržem nokautu u povijesti UFC-a. Jorge Masvidal je letećim koljenom pogodio Askrena točno u vilicu i sucu nije preostalo ništa drugo nego prekinuti borbu nakon prvog udarca u borbi.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati</i><em> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=z8LlI5lgWvg" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><h2>Edson Barboza KO Terry Etim</h2><p>Edson Barboza je na UFC-ovoj 142 predstavi svijetu prikazao jedan od najatraktivnijih, a opet najbrutalnijih nokauta u povijesti ovog sporta. Od strašnog 'roundhouse heel kicka' Etimu se i dan danas vrti u glavi.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati</i><em> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YzCEBdPMdJA" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p> </p><h2>Anderson Silva KO Vitor Belfort</h2><p>Anderson je svojevremeno bio uvjerljivo najbolji borac srednje kategorije, a sa svojim protivnicima se doslovno igrao što ga je u konačnici dovelo da bude brutalno nokautiran od Chrisa Weidmana. Taj poraz je bio početak njegovog pada, ali nam je u svojem 'primeu' pokazao vještine koje nikad neće biti zaboravljene. Belforta je nakon kratkog cimanja uspavao 'front kickom'.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati</i><em> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=AAmUhPtIq8g" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><h2>Lyoto Machida KO Randy Couture</h2><p>Machida je pak svijetu prikazao nešto slično kao i Anderson, ako ne i bolje. 'Karate kickom' je ugasio Randyja Couturea i poslao ga u mirovinu.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati</i><em> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0EOFdG44o-I" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><h2>Francis Ngannou KO Alistair Overeem</h2><p>Kamerunska zvijer je miljenik Dana Whitea, a kako i ne bi bio kad iz borbe u borbu isporučuje strašne nokaute u prvoj rundi. Njegovo mahanje rukama na prvu izgleda smiješno, ali ako te zahvati on će bit taj koji će se zadnji smijati. To je na svojoj koži osjetio i Overeem. Ngannou ga je pogodio jednim aperkatom iz pete i resetirao na tvorničke postavke.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati</i><em> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=UDyv36dzrRI" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p> </p><h2>Conor McGregor KO Jose Aldo</h2><p>Trebala je to biti borba desetljeća, Aldo je bio u nevjerojatnoj formi. Ali na drugoj strani je stajao popularni Irac koji je nevjerojatnim nokautom završio priču nakon samo 14 sekundi i uzeo Aldu pojas u perolakoj kategoriji.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati</i><em> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=eXwS7LeyuGc" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><h2>Kevin Lee KO Gregor Gillespie</h2><p>Amerikanac Kevin Lee je protiv Gregora Gillespieja napravio nevjerojatnu seriju udaraca kojom je nokautirao Gillespieja. Lijevi direkt, desni kroše, a onda je sijevnuo 'high kick' od kojeg se nije moguće dignuti na noge.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati</i><em> <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2UiyvbMTTYE" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p> </p>