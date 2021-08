Denis je definitivno najveća borba moja karijere, spreman sam za njega i bilo koga, spreman sam osvojiti ovaj turnir, odgovorio je Ante ‘Walking Trouble’ Delija (30, 18-4) novinaru na konferenciji prije polufinala PFL-ova teškaškog turnira. Hrvatski je borac nakon pobjede i poraza ušao među najbolja četiri u borbi za milijun dolara, a protivnik mu je jedan od favorita turnira, Rus Denis Goltsov (30, 27-6).

Ovaj impozantni prvak u combat sambu ušao je u polufinale s dva nokauta - prvo je slomio Muhammeda DeReesea (33, 8-4), a onda Brandona Saylesa (40, 6-2), a krasi ga dobra završnica u parteru. Dobio je pitanje o tome smatra li to prednošću protiv Ante i hoće li se okrenuti prema tome.

– Ne bih rekao da mi je omiljeno raditi u parteru, iako pokušavam tako završiti stvari. Ovisno je o trenutnoj situaciji u kojoj se nalazim, ne idem specifičnim stilom nego se prilagođavam situaciji u kojoj se nalazim – objasnio je ruski borac.

Ante prema Sherdogu ima 196cm visine, a Goltsov je vidno viši od dubrovačkog borca, no to ne zamara 'Hodajuću nevolju'. Učenik legendarnog Mirka 'Cro Copa' Filipovića ima veliku priliku osvojiti PFL-ov teškaški turnir i osvojiti milijun dolara, a kako bi to napravio mora pobijediti Goltsova i boljeg iz meča između Bruna Cappelozze (32, 12-6) i Jamellea Jonesa (33, 11-6).

Podsjetimo, Ante je prvi meč iznenađujuće izgubio upravo od Cappelozze, a zatim je nokautom u prvoj rundi protiv Amerikanca Chandlera Colea (33, 8-3) izborio polufinale. Priredba počinje u četvrtak, 19. kolovoza u 23.30 sati po našem vremenu, a Ante i Denis su sedma borba večeri.