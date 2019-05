Depay: Na ulici sam prodavao travu, bio okružen drogom...

Ne slažem se s mnogim stvarima koje sam činio u prošlosti i ne ponosim se njima, ali objavio sam ih jer želim biti čist.

Tako je u uvodu rekao Memphis Depay (25), nizozemski reprezentativac iz Lyona, u emisiji 'Pauw'. Objavio je autobiografiju "Srce lava", gdje je otkrio kako je prodavao travu na ulici i odlazio na tulume na kojima se konzumirala teška droga.

- Mladi koji se nađu u mojoj poziciji, bez osoba koje bi ih vodile, možda na mom primjeru vide da neće uspjeti ostvariti svoje snove ako nastave griješiti. Ja sam oduvijek htio postati profesionalni nogometaš, ali dugo sam činio pogrešne stvari - rekao je.

- Nadam se da ću biti primjer drugima. Neke vas pogrešne odluke iz života proganjaju. Živio sam na rubu i imao sreće da se izvučem. Za neke može završiti kobno. Bio sam na ulici noćima i radio stvari koje dječaci te dobi ne bi smjeli.

- Spasio me moj talent, zasigurno. Jer na terenu sam uvijek davao ono što se od mene očekivalo.

Otac Dennis napustio je obitelj kad su Memphisu bile četiri godine. Godinama nije ni pokušavao stupiti u kontakt s njim.

- Sad mi je 25 godina i razmišljam: 'Pa to mi je otac i kako možeš očekivati od Boga da ti nešto oprosti kad sam ne možeš oprostiti čovjeku. Otišao sam k ocu, razgovarali smo i oprostio sam mu. Naravno, nismo odmah u najboljim odnosima, ali povremeno se čujemo.

Bježao je od medija na početku karijere.

- Ljudi me nisu shvaćali, napisali su toliko neistina o meni da me pogodilo. Bio sam mlad i nisam znao reagirati, a smetalo me što je javnost dobivala sliku o meni na temelju priča koje nisu bile istinite.

Depay se nije proslavio u Manchester Unitedu. Brzo se Nizozemac našao na udaru navijača, a na kraju je u godinu i pol dana zabio samo dva gola za "crvene vragove".

U zimi 2017. otišao je u Lyon i procvao: u 88 susreta zbaio je 34 gola.