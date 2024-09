Derbi na Rujevici: Evo gdje gledati dvoboj Rijeke i Dinama

Rijeka i Dinamo igraju derbi 5. kola HNL-a na Rujevici s početkom u 20.45. Momčadi u utakmicu ulaze u dijamentralno suprotnim raspoloženjima, s obzirom na to da je Rijeka teško poražena od Olimpije (5-0) u uzvratu playoffa Konferencijske lige, dok je Dinamo na dominantan način izbacio Qarabag (5-0 ukupno) u istoj fazi Lige prvaka i plasirao se u skupine.

Trener "bijelih" Radomir Đalović ne boji se zahuhtalog Dinama:

- Nije me strah nedjelje, da me je strah ne bi bio ovdje. Ne želim samo da se ponove neke stvari kao u Ljubljani. Prve stvari koje stavljam pred igrače je angažman, trka i energija i to nikad ne smije biti upitno, neovisno o tome protiv koga imamo - rekao je i dodao:

- Rezultati govore sve o Dinamu. Napravili su odličan rezultat, imaju sjajnu ekipu, ali opet moram reći – kad krene utakmice sa svake strane je 11 igrača na terenu. Tražim samo da idu 300 na sat.

S druge strane, u Dinamovom taboru trener Sergej Jakirović može biti prezadovoljan kako je krenula sezona.

- Kad Dinamo dolazi na Rujevicu očekuje se maksimalna mobilizacija, željet će se iskupiti i sigurno nas ne očekuje lagana utakmica. Mi moramo gledati sebe, na valu ovog optimizma i samopouzdanja želimo nastaviti dobro igrati - rekao je trener Dinama pa objasnio zdravstveni bilten momčadi.

- Situacija je dobra, načeti su neki (Baturina, Pierre-Gabriel i Ogiwara), ali su izrazili želju igrati u Rijeci. Ademi i Ristovski su također u fazi oporavka, no također žele igrati. Vidjet ćemo na treningu u kakvom su stanju pa ćemo odlučiti hoće li igrati. Imamo problema na određenim pozicijama, ali ako procijenimo da bi to bio preveliki rizik, preskočit će utakmicu i iskoristit će reprezentativnu pauzu kako bi se oporavili - rekao je Jakirović.

Dinamo je favorit za pobjedu prema kladionicama s koeficijentom 1,75, dok je na pobjedu Rijeke 5,5. Na neriješen rezultat koeficijent je 4,1. Prije samo nekoliko mjeseci, dvije su se momčadi borile za trofeje u prvenstvu i Kupu, a sada su miljama daleko jedna od druge. Što je nogomet...

Dvoboj sudi Duje Strukan, a prijenos je na MAX Sportu 1.