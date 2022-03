Derbi u Gradskom vrtu s 50 posto kapaciteta: 'Izaći ćemo u susret privrženim navijačima'

Derbi između Osijeka i Hajduka, koji je na rasporedu 3. travnja, igrat će se pred polupunim (ili polupraznim) Gradskim vrtom! Domaćin je, naime, odlučio ograničiti kapacitet stadiona na 50 posto, sukladno važećim epidemiološkim mjerama.

Pogledajte video: Navijači Osijeka

Pa zašto bi jedan klub odlučio ograničiti broj navijača na domaćoj utakmici? Zato jer prema novim mjerama klub može ograničiti kapacitet stadiona na 50 posto, a tada za ulazak na stadion nije potrebna Covid potvrda. Ako klub ne ograniči kapacitet, odnosno ako želi primiti puni kapacitet, svi navijači moraju imati Covid potvrdu.

Ovako su iz Osijeka objasnili svoju odluku:

"Odlučili smo izaći u susret svim onim navijačima, pogotovo vlasnicima godišnjih i polugodišnjih ulaznica, koji su kupovinom istih željeli pokazati privrženost klubu, ali zbog epidemioloških mjera nisu dolazili na domaće utakmice.

Slijedom navedene odluke dostupni kapacitet stadiona Gradski vrt za utakmicu protiv HNK Hajduk iznosi 8564 gledatelja. S obzirom na broj godišnjih/polugodišnjih ulaznica u prodaji će se naći 331 ulaznica za tribinu Istok, 965 ulaznica za tribinu Zapad dolje i 2832 ulaznice za tribinu Zapad gore (ulaznice za tribinu Zapad gore prodavat će se nakon što budu prodane sve ulaznice za Zapad dolje). Cijena ulaznica iznosi 30 kuna za tribinu Istok, 40 kuna za tribine Zapad dolje i Zapad gore i 50 kuna za Ložu.

Nogometni klub Osijek i uoči utakmice protiv HNK Hajduk prednost pri kupovini pojedinačnih ulaznica dat će svim navijačima koji su pohodili utakmice protiv GNK Dinamo ili HNK Gorica, a zaštićena prodaja na blagajnama Zapad stadiona Gradski vrt u radnom vremenu od 12 do 18 sati trajat će od ponedjeljka 28. do četvrtka 31. ožujka (provjera će se vršiti uz predočenje ulaznice s utakmice protiv GNK Dinamo/HNK Gorica ili uz osobni dokument evidencijom u sustav prodanih ulaznica za utakmicu protiv GNK Dinamo/HNK Gorica). Sve preostale ulaznice bit će u slobodnoj prodaji od petka 1. travnja od 12 do 18 sati. Ulaznice za utakmicu protiv HNK Hajduk neće biti moguće kupiti online”, stoji u priopćenju Osijeka.

Kao što smo već napisali, utakmica je na rasporedu 3. travnja (nedjelja) u novom HNL terminu - 19.30 sati. Osijek čeka derbi kao drugoplasirana momčad HNL-a s jednakim brojem bodova kao i Dinamo (57), koji će svoju utakmicu 29. kola igrati isti dan u nešto ranijem terminu protiv Hrvatskog dragovoljca. Hajduk je na pet bodova zaostatka, no ima i utakmicu manje (protiv Dinama 20. travnja).

