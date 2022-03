Hajduk opet najteže prošao, kaznu je dobio i - Slaven...

Hajduk je prošlog vikenda u velikom stilu prekinuo niz od tri utakmice bez pobjede. U fantastičnoj predstavi Splićani su deklasirali Lokomotivu (4-0), preskočili Rijeku i preuzeli treće mjesto na ljestvici Prve HNL.

Više od 11 tisuća navijača bodrilo je 'bile' i napravilo sjajnu atmosferu, ali opet smo vidjeli pirotehnička sredstva zbog čega će se opet isprazniti Hajdukova blagajna.

- HNK Hajduk kažnjen je s 30.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) domaćih navijača tijekom utakmice Hajduk - Lokomotiva. Domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini (3546 pripadnika), sa središnjeg dijela tribine u 46. minuti pali dvije baklje, te od 70. do 72. minute pali sedam dimnih kutija koje su pravile plavo-crveno-narančasti dim, dok od 82. do 84. minute pali desetak baklji, od kojih je jedna bačena u prostor ispred iste tribine te oko osam svjetlećih/dimnih bljeskalice, a također od 85. do 87. minute pale oko 12 baklji te 14 svjetlećih/dimnih bljeskalica - objavio je Disciplinski sudac Prve HNL Alan Klakočer.

Ipak, nije to ništa obzirom čime su se sve susretali čelnici Hajduka ove sezone. Najveća HNS-ova čestitka iznosila je 70.000 kn, a Splićani su samo ove sezone u blagajnu HNS-a uplatili više od 250.000 kuna, uvjerljivo najviše od klubova iz Prve HNL. Na otvaranju proljetnog dijela sezone protiv Slaven Belupa morali su zatvoriti sjever.

A upravo Koprivničani prave društvo Splićanima na popisu 'kažnjenika'. Dinamo je u nedjelju u posljednjoj utakmici 28. kola pobijedio na gostovanju kod Slaven Belupa (1-0), a zbog nekoliko baklji na terenu, posljedice snose - domaćini.

- NK Slaven Belupo kažnjen je s 5.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) navijača tijekom utakmice Slaven Belupo - Dinamo. Nasuprot tribine na istočnoj strani igrališta u 80. minuti je ubačeno u teren pet svjetlećih naprava (strobovi i baklje) preko ograde od strane nepoznate osobe koja se ne može vezati ni za koga od sudionika utakmice. Ukupan prekid ovog incidenta iz 80. minute trajao je minutu.

