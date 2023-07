Derbiji petkom: Zlatko Dalić srušio Mlinarića, Dinamo imao i posebne dresove za Vukovar!

Malo sam se namučio, ali evo, tu su, izvadio nam je Dinamov klupski kroničar Miroslav Tomašević sve derbije u Zagrebu igrane u petak. Bilo ih je svega četiri, a prvi je igran davne 1934. godine, bilo je to 29. lipnja, igrala se prijateljska utakmica u Koturaškoj, a Hajduk je pobijedio 3-2.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Na drugi derbi u petak čekalo se sve do 27. rujna 1985. Bila je to opet prijateljska utakmica, igrala se u Maksimiru, a obilježili su je današnji izbornik Zlatko Dalić i legenda Dinama Marko Mlinarić. Naime, Dalić je srušio Mlinku i skrivio penal, a realizirao ga je tada 25-godišnji Mustafa Arslanović.

Treći derbi u petak bio je u ratnim godinama. Kolovoz 1992. na Maksimiru je okupio turnir jedina četiri hrvatska prvoligaša iz raspale jugo lige. Dinamo, Osijek, Hajduk i Rijeka. Hajduk je pobijedio Dinamo 2-1.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Bila su to tri derbija, no sva tri prijateljskog karaktera. Na prvi prvenstveni derbi u petak čekalo se do 22. studenog 2019. Dinamo je čekala Atalanta pa se susret igrao u petak u Maksimiru. Derbi je bio posvećen Vukovaru, Dinamo je imao posebne dresove posvećene gradu heroju pa je početni udarac na utakmici izveo Ivan Lukić Zolja, ratni veteran. Inače, Zolja je veliki prijatelj Luke Modrića, a riječ je o branitelju s Trpinjske ceste, koji je čak četiri puta ranjavan u ratu.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Ja njega zovem 'maestro', a on mene 'legendo moja' - rekao je Zolja, koji je s Modrićem povezan od najranijeg djetinjstva.

Dinamo je poveo autogolom Ismailija, a izjednačio je Mijo Caktaš iz penala. Bio je to jedini udarac Splićana u okvir na cijeloj utakmici. U drugom dijelu Dinamo je dominirao, stvarao je šanse, ali je Hajdukov bunker izdržao sve nalete i susret je završio bez pobjednika.

Derbi u ovaj petak bit će ukupo peti na taj dan, a drugi prvenstveni.