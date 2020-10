'Deschamps eksperimentira, a Hrvati imaju Modrića i publiku'

<p>Ako ćemo pošteno, tradicija Francuzima govori kako prije meča s Hrvatskom nemaju razloga za brigu. Neovisno o sportu, čak. S njima smo uvijek tu negdje, ali na kraju balade uglavnom gledamo francusko veselje.</p><p>Ali... Njihovi mediji puni su znakova upozorenja prije istrčavanja <strong>Mbappéa</strong> i ekipe na maksimirski travnjak. U finalu SP-a 2018. i prije mjesec dana u 2. kolu Lige nacije utrpali su nam po četiri komada no itekako su svjesni da su tim raspletima kumovali i suci (u Moskvi) i sreća (u Parizu).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Priprema naših za derbi s Francuskom</strong></p><p>Pa i najtiražniji L'Equipe, i izbornik <strong>Deschamps</strong>, i kapetan <strong>Lloris</strong> i svi redom ističu kako sučeljavanje s Hrvatskom nosi bezbroj opasnosti.</p><p>- Do kraja ove godine Deschamps će eksperimentirati sa sastavom i sustavom, tražiti odgovore na neke nove ideje koje želi isprobati kao dodatna oružja za Euro 2021. Od ožujka se ide na uigravanje. Sad je na rasporedu kemijanje - pišu kolege iz L'Equipea pa odlomak niže ipak podcrtavaju kako se temeljna 4-4-2 formacija neće mijenjati.</p><p>- Realno je očekivati eksperiment sa <strong>Giroudom</strong> na klupi, a <strong>Ben Yedderom</strong> ili <strong>Martialom</strong> u napadu. <strong>Mbappé</strong> je, naravno, nedodirljiv, a velika je želja u formu i dobro raspoloženje vratiti <strong>Griezmanna</strong> kojem je prelazak iz Atletica u Barcelonu bio jedan od lošijih poteza u karijeri - kažu galski mediji.</p><p>Ono na što se posebno upozorava je jedna sigurna promjena u sastavu Vatrenih u odnosu na nedavni pariški meč istih protivnika:</p><p>- To što u Hrvatskoj na tribinama može biti 7 tisuća navijača u odnosu na samo tisuću koliko je dozvoljeno kod nas, to je čak i dobro za obje momčadi, da osjete nogometnu atmosferu. Ali 8. rujna na Stade de Franceu imali smo jednu veliku opasnost manje za nas: nije igrao <strong>Luka Modrić</strong>. S njim su Hrvati jači tehnički, psihički, taktički... Na svaki zamislivi način. Zlatna lopta kao protivnički adut, to nam je veliki problem više.</p><p>Ističe se da je ovo zapravo kroz protekla dva i pol desetljeća postalo jedno od većih rivalstava svjetskog nogometa:</p><p>- Velika utakmica, s Hrvatima je uvijek tako. A može poslužiti i kao svojevrsna rehabilitacija za Griezmanna jer svi u momčadi naglašavaju kako će mu pomoći da vrati formu i samopouzdanje na svojoj najdražoj poziciji, napadača s slobodom kretanja oko klasične špice.</p><p>Francuzi... Uvijek puni opreza i hvale na naš račun prije utakmice, a uglavnom puni pobjedničke radosti nakon utakmice. 'Ajmo to okrenuti. Jer Francuska nam je - 'dužna k'o Grčka'.</p>