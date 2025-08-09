Petri je ovo bila deveta uzastopna pobjeda, a prethodno je osvojila naslov na WTA 125 Challengeru u Rimu
BRAVO, PETRA
Deseta pobjeda u nizu za Petru Marčinko! Izborila je finale
Čitanje članka: < 1 min
Mlada hrvatska tenisačica Petra Marčinko izborila je finale ITF turnira u američkom Landisvilleu, nagradnog fonda od 100.000 dolara.
Za manje od sat vremena igre 19-godišnja Zagrepčanka i treća nositeljica je u polufinalnom ogledu svladala 316. tenisačicu svijeta Amerikanku Ayanu Akli s 6-0, 6-2. U zadnja dva susreta Marčinko je izgubila svega tri gema.
Petri je ovo bila deveta uzastopna pobjeda, a prethodno je osvojila naslov na WTA 125 Challengeru u Rimu. U finalu je čeka bolja iz dvoboja Francuskinje Ponchet i Indonežanke Tjen.
