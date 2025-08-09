Obavijesti

BRAVO, PETRA

Deseta pobjeda u nizu za Petru Marčinko! Izborila je finale

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Rijeka: Susret Hrvatske i Njemačke u Billie Jean King Cupu, Petra Marčinko - Anna Lena Friedsam | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Petri je ovo bila deveta uzastopna pobjeda, a prethodno je osvojila naslov na WTA 125 Challengeru u Rimu

Mlada hrvatska tenisačica Petra Marčinko izborila je finale ITF turnira u američkom Landisvilleu, nagradnog fonda od 100.000 dolara. 

Za manje od sat vremena igre 19-godišnja Zagrepčanka i treća nositeljica je u polufinalnom ogledu svladala 316. tenisačicu svijeta Amerikanku Ayanu Akli s 6-0, 6-2. U zadnja dva susreta Marčinko je izgubila svega tri gema. 

Petri je ovo bila deveta uzastopna pobjeda, a prethodno je osvojila naslov na WTA 125 Challengeru u Rimu. U finalu je čeka bolja iz dvoboja Francuskinje Ponchet i Indonežanke Tjen. 

OSTALO

