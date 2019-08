Di Maria zabio golčinu, Neymar ga mrzovoljno gledao s tribina

Brazilac Neymar očito svim silama želi napustiti PSG. Prvo je tjedan dana kasnio da pripreme pod izlikom da je imao nekih obveza, a sad je mrzovoljno promatrao još jedno osvajanje trofeja pariške momčadi.

PSG je pobijedio Rennes (2-1) i osvojio Superkup u zanimljivoj utakmici igranoj u Shenzenu. Francuski prvak je dosta teško stigao do pobjede protiv žilavih protivnika, a utakmicu je obilježila golčina Angela Di Marije i mrzovoljni Neymar koji je sve to promatrao s tribina. Brazilac je u treningu, no Tuchel ga je za danas odlučio bez razloga ostaviti na tribini.

Rennes je šokirao prvake i poveo već u 13 minuti kada je Hunou zabio za 1-0, a na izjednačenje se čekalo sve do 57. minute kada je Sarabia asistirao Mbappéu koji je bio sam pred golom i mirno zabio za povratak u utakmicu. Parižani su nakon toga još jače pritisnuli, a isplatilo im se u 73. minuti, i to kako.

Mbappé je izborio prekršaj na nekih 25 metara od gola, a loptu je u ruke uzeo Di Maria. Snažno, precizno, perfektno i neobranjivo pogodio je Argentinac lijeve golmanove rašlje, a onda su svi zapljeskali Di Mariji na majstoriji, osim jednog čovjeka. Neymar je utakmicu gledao iz VIP lože, a dok su svi slavili kraj njega, on je samo blijedo i mrzovoljno gledao. Njemu gol očito baš i nije bio spektakularan.

Brazilac baš na sve načine pokušava otići iz kluba gdje je priznao da je nezadovoljan, a to je pokazao i na ovoj utakmici gdje nije baš bio oduševljen novim osvojenim trofejem.

Njegova najveća želja je odlazak u Barcelonu, no u posljednje vrijeme se u priču uključio i Real Madrid koji želi dovesti još jedno vrhunsko pojačanje.

Što će na kraju biti s Neymarom, ne zna se još. Šeici ga pokušavaju nagovoriti da ostane, a ako u tome ne uspiju, onda barem to žele dobro naplatiti. Da je pred odlaskom, govori i činjenica da danas uopće nije ni nastupio, a nije ozlijeđen...

Rennes je poslije Di Marijine ljepotice imao nekoliko šansi za povratak u utakmicu, no PSG je na kraju, na Neymarovu (ne)sreću, stigao do Superkupa...