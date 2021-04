U 29. minuti sam prekinuo utakmicu zbog sukoba igrača obje momčadi. Igrač broj 12 iz Valencije Mouctar Diakhaby, nakon što sam mu pokazao žuti karton zbog svađe s protivnikom, govori mi kako ga je protivnik nazvao 'us*anim crncem', a referirao se na igrač Cadiza s brojem 16, Juana Torresa Ruiza. To nije čuo nitko od sudaca, a nakon nekoliko trenutaka Valencia je odlučila napustiti teren i zbog tog je razloga meč bio suspendiran, napisao je sudac David Medie Jimenez u zapisniku.

Nogometaši Valencije napustili su teren u 30. minuti susreta nakon što je branič Mouctar Diakhaby optužio protivnika za rasizam. Španjolski mediji navode kako je francuskog braniča na rasnoj osnovi vrijeđao Cadizov branič Juan Cala. Igrači su se na kraju vratili na teren, ali bez Francuza koji je zatražio zamjenu. Iz Valencije su poručili kako su bili prisiljeni vratiti se pod prijetnjom kazne.

- Klub niti u jednom trenutku nije pozvao igrače da se vrate na teren. Sudac je prenio igračima potencijalne posljedice nevraćanja na teren. Igrači su bili prisiljeni igrati pod prijetnjom kazne. Ovo što se danas dogodilo nikad se više ne bi smjelo ponoviti u nogometu - poručili su s Mestalle, dok u zapisniku piše što se točno događalo.

- Nakon nekoliko minuta prekida,Valencijin predstavnik David Rangel Pastor, u prisustvu predstavnika Cadiza Antonia Navarretea Reyesa, rekao nam je da su odlučili zamijeniti igrača s brojem 12 Moukhtara Diakhabyja i nastaviti utakmicu. Nadalje, dogovoreno je petominutno zagrijavanje kako ne bi došlo do ozljeda. Utakmica je nastavljena 24 minute nakon što je prekinuta.

Trener Valencije Javi Gracia rekao je kako je Diakhaby 'ozbiljno potresen' naglasivši kako je njegovoj momčadi rečeno da bi mogli biti sankcionirani ako se ne vrate na teren.

- Razgovarali smo s Diakhabyjem, rekao je da nije u mogućnosti igrati, ali razumio je da se moramo vratiti jer nam prijete sankcije - rekao je trener.

Branič Jose Gaya je dodao kako bi ostali u svlačionici da je to njihov suigrač zatražio.

- Diakhaby nas je zamolio da igramo dalje, ne bismo to učinili da on to nije učinio. Shrvan je, bila je to vrlo ružna uvreda koju neću ponoviti kazao je branič Jose Gaya dodavši kako je čuo što je Cala dobacio njegovom suigraču.

Cadizov trener Alvaro Cervera je nakon utakmice rekao kako mu je Cala kazao da nije vrijeđao suparničkog igrača.

- Vjerujem mu - rekao je Cervera. Iz Cadiza su se potom i službeno oglasili.

- Protivimo se bilo kojoj situaciji rasizma ili ksenofobije, tko god da je njezin autor, i radimo na njezinu iskorjenjivanju. Svi počinitelji tih zločina, bili oni iz našeg tima ili ne, moraju to platiti. Ne sumnjamo u iskrenost svih članova naše ekipe, koji su čvrsti borci protiv rasizma, čiji je stav uvijek bio uzoran u svim odigranim utakmicama.

Rezultat je bio 1-1 kada je došlo do prekida. Cadiz je poveo upravo preko Cale u 14. minuti, izjednačio je Gameiro pet minuta kasnije, a pobjedu domaćinu donio je Lopez u 88. minuti.

- Ono što smo danas izgubili nije utakmica, danas je izgubljeno poštovanje i duh nogometa i sporta - dodali su iz Valencije.

Cadiz je trenutačno na 13. mjestu sa 32 boda, dok je Valencija stepenicu više s bodom više. U vodstvu je Atletico Madrid sa 66 bodova.