Diaz o doping uzbuni: Sve je to samo tajna, velika vreća sr*nja

Nisam bio sretan radi svega ovoga što se izdogađalo. Mislim da je ovo samo jedna velika vreća sra***. Ja samo nisam htio biti dio nikakve velike tajne. Mislim da ljudi koji su na steroidima ne govore javno o tome, objasnio je pretendent na BMF titulu, Nate Diaz (34).

Podsjetimo, Diazu je u krvi pronađen "selective androgen receptor modulator", nesteroidni preparat koji daje rezultate slične onima nakon korištenja steroida. Uzrok su, tvrdi američka antidopinška agencija Usada, kontaminirani veganski i prirodni multivitamini koje je koristio, a uzorak je bio ispod dozvoljene granice. No, nakon prvotne odluke o suspenziji, UFC je sve 'poništio' i Diaz će se boriti.

- Ja sam tu vrlo direktan i odlučio sam tako se ponašati. Nisam htio držati u sebi tu tajnu i onda tek kasnije shvatiti o čemu se radi. Morao sam to riješiti jer sam ispred sebe imao druge stvari na koje se moram fokusirati. Ako se mora otkazati meč, idemo to sra*** napraviti što prije, samo idemo nešto riješiti da možemo gledati prema naprijed. Mislio sam da je sve izmišljeno i da se radi o hrpi sr***, a ako je to tako, nisam se htio niti boriti - objasnio je Diaz svoj istup.

Bio je uvjeren da, iako su on i njegov brat poznati po konzumiranju marihuane, u krvi nema nikakvih nedopuštenih sredstava te da mu neko smješta. Postupak je trebao biti tajan, ali on to jednostavno nije želio. Jer - Diaz je gangster.

- Nisam htio da se to gurne ispod tepiha ili nešto tako. Ako je to neka velika tajna, onda to sve zvuči suspektno, zvučalo je upravo kao da se radi o ljudima na steroidima. Nisam se osjećao ugodno u toj ulozi i zato sam rekao da želim karte staviti na stol. Jer, ako mi netko kaže da sam pozitivan na steroide, a ljudi u to povjeruju, ja se uopće ne želim boriti - razjasnio je Nate i nastavio:

Foto: Reuters/PIXSELL/twitter

- Idemo reći da sam slučajno uzeo to sra***, a nisam. Ali recimo da jesam. Idemo odraditi ovaj meč za par mjeseci kada to sranje nestane iz tijela. Nemam problema niti s tim. Nemam problema, ako se uništi veliki event. Jer moja ostavština nije uništena. Ja sam prirodan. Da smo pećinski ljudi, ja bi bio najtvrđi pećinski čovjek.

UFC 244 bit će prava poslastica

Sad ga čeka borba za BMF titulu protiv Jorgea Masvidala (34), čovjeka koji je odradio mnogo uličnih borbi, a maestralnim koljenom protiv Bena Askrena pokazao je kako mu ne treba puno za svladati protivnika.

- Svi protiv kojih sam se borio su na steroidima. Većina ljudi zapravo, ne želim sve kritizirati, ali većina ljudi iz UFC-a. prvaka ili onih koji to nisu. Svi su na jeb*** steroidima. A svi će proći testove jer znaju kako se to radi. Ja znam jer poznajem sve te jeb** majke. Ali Masvidal nije - zaključio je Diaz.

Foto: Simon Cooper/Press Association/PIXSELL/Instagram

Diaz i Masvidal borit će se u glavnoj borbi večeri UFC-a 244 u New Yorku, u Madison Square Gardenu. Prije njih će u oktogon i Kevin Lee te Gregor Gillespie u lakoj kategoriji, Derrick 'Black beast' Lewis i Blagoy Ivanov u teškoj kategoriji, Stephen 'Wonderboy' Thompson protiv Vicentea Luquea te Kelvin Gastelum protiv Darrena Tilla. Bit će to prave poslastice u glavnom dijelu večeri, ali valja i pogledati 'preliminary card' koji otvaraju nekadašnji prvak teške kategorije Andrei Arlovski i razarač Jairzinho Rozenstruik.

Bilo kako bilo, ljubitelje borilačkog sporta očekuje zanimljiva noć jer glavni dio UFC-a 244 započinje u nedjelju, u 3 sata ujutro po hrvatskom vremenu, dok 'preliminary' car počinje dva sata ranije.