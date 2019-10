Nate Diaz: Ne želim skrivati da sam dopingiran, a UFC to hoće!

Nate Diaz (34) neće se boriti na UFC 244, silno očekivani meč sa Jorgeom Masvidalom (34) neće se dogoditi 2. prosinca u New Yorku kako je najavljeno.

- Neću doći u New York na tjedan borbe jer su rekli da sam bio pozitivan na povišene razine neke supstance za koju tvrde da su mogle biti uzrokovane kontaminiranim suplementima. To su lažne optužbe i neću se boriti dok god UFC, USADA (ili tkogod bio tko se sad zaj...va sa mnom) ne ispravi - sam je objavio Diaz pa dodao:

- Sugerirali su mi da sve sakrijem! Ali neću. Jer nisam kao varalice koje šute dok borba ne završi, dok im lova ne bude isplaćena. Briga me za novac, on nije iznad mog dostojanstva i ostavštine. Neću sudjelovati u ovom sranju. Neću biti tih i čekati da to riješim nakon borbe. To je varanje. Na borbama se vidimo kad sve ovo završi - poručio je Diaz navijačima.

Glasnogovornik agencije za antidoping, Adam Woullard, objavio je kako 'UFC i USADA skupljaju informacije i uskoro će se obratiti priopćenjem'.