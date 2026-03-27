KRITIZIRAO 'COOLING BREAK'

Didier Deschamps sasuo kritike zbog prakse koja nas čeka na SP-u: To uništava nogomet!

Piše Petar Božičević,
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS

Zanimljivo, Mbappé je golom protiv Brazila stigao do 56. u nacionalnom dresu i Olivier Giroud mu na vječnoj listi strijelaca francuske reprezentacije bježi samo jedan gol

Francuska je pobijedila Brazil 2-1 u prijateljskoj utakmici i potvrdila da će na Svjetskom prvenstvu biti jedan od glavnih favorita za naslov, a zadovoljstvo nakon utakmice nije krio izbornik Didier Deschamps

- Prekrasna pobjeda. Nekad je razlika između Brazila i Francuske bila velika, no čini mi se da je okrećemo u svoju korist. Činili smo sjajne stvari u prvom dijelu, u drugom smo dominirali s 10 igrača, pogotovo u veznom redu, tako da mogu izvući puno zanimljivih stvari. Često smo mijenjali pozicije, ali ni to nije naškodilo kolektivnoj igri. Zadovoljan sam  - rekao je i najavio niz promjena za utakmicu protiv Kolumbije. 

Foto: Winslow Townson/REUTERS

Ipak, Deschampsu se nije svidio "cooling break", koji se u oba poluvremena razvukao na nekoliko minuta. 

- Razumijem da volite pauze zbog reklama, ali te tri minute mijenjaju nogomet. Štoviše, uništavaju ga - smatra francuski izbornik. 

Kylian Mbappe zaigrao je za "tricolore" od prve minute i zabio za vodstvo svoje momčadi, a nakon utakmice je priznao da su Francuzi ozbiljno ušli u utakmicu. 

- Pristupili smo kao da nije prijateljski susret. Bila je to prilika da vidimo gdje stojimo, sada zaključujem da smo u dobrom ritmu. Čvrsti smo, stvaramo mnogo šansi i opasni smo prema naprijed - rekao je napadač Real Madrida. 

Foto: Winslow Townson/REUTERS

Zanimljivo, Mbappe je golom protiv Brazila stigao do 56. u nacionalnom dresu i Olivier Giroud mu na vječnoj listi strijelaca francuske reprezentacije bježi samo jedan gol. 

