Diego Armando Šmrkaona? Na klupu mu donijeli čudan paketić

Da, bio sam ovisan o kokainu, sve je počelo još 1982., rekao je, točnije, potvrdio ono što se znalo godinama. To je početak priče.

Kao igrač Barcelone zabio je gol na Santiago Bernabeu i postao prvi igrač Barcelone koji je dobio pljesak navijača Reala... Imao je sjajan status, a onda je kokain učinio svoje. Počeo se svađati s upravom, navijačima, a na finalu Kupa protiv Bilbaa potukao se s pola baskijske momčadi.

Maradona back at it again, quite sad if you ask me. pic.twitter.com/UUbUFx10as