Dijana Đoković: Sve je bilo OK dok moj sin nije postao broj 1

Dijana Đoković, majka najboljeg tenisača na svijetu, za indijsko je izdanje magazina GQ dala intervju u kojem govori o karijeri, željama i snovima sina Novaka (32).

Gospođi Dijani djevojačko je prezime Žagar, Hrvatica je iz Vinkovaca.

- Novak stalno radi na sebi, posebno kada igra sa Nadalom ili Federerom. Jer to jesu posebni mečevi. Rekao mi je prije zadnjeg finala Wimbledona kako zna da će sa Federerom biti teško jer nije bilo prvi put da su svi uz Federera. A moj sin koristi tu energiju i zamišlja da svi: navijaju za njega - priča Dijana Đoković pa dodatno pojašnjava:

- Osjećam da publika nekako više cijeni Federera i Nadala nego Novaka. Osjetila sam to u Australiji, u New Yorku, u Londonu. Manje u Parizu jer mislim da im je tamo osvojio srca kada je počeo pričati na francuskom. Ne znam zašto ta razlika. Novak je i jako vrijedan i jako pristojan, a ljudi ga ipak ne cijene dovoljno.

Ni sama ne zna otkud te navijačke preferencije...

- Valjda je to tako jer igra u eri Federera i Nadala. Kada je bio treći na svijetu sve je bilo u redu, oni su bili prvi i drugi. Međutim, kada je postao broj jedan to kao da nisu mogli podnijeti. Kažem, ne znam... I ja patim zbog toga. Poštuju to što je uspješan i poštuju ono što čini. Ali ako je sa druge strane Federer, navijat će za njega. A mom sinu to, na neki način, daje dodatnu snagu da ga pobijedi.

O tome do kad bi fantastična karijera njenog sina mogla trajati i hoće li Novak oboriti Federerov rekord osvojenih Grand Slam turnira, mama Đoković kaže:

- Ne znam koliko će još dugo igrati. Novaku su 32 godine. Mislim da bi mogao igrati najmanje do 35., ali ne mogu to sa sigurnošću predvidjeti. Ako je sretan, motiviran i uživa u svemu onda bi mogao i duže od 35. Pa Federer ima 38 i još igra. A vjerujem da će oboriti Federerov Grand Slam rekord. Znam kako to ima na umu. Njegov je cilj biti najbolji na svijetu. Ja samo želim da mi dijete bude zdravo. A ako je zdrav onda se mogu kladiti, onda sam sigurna da će oboriti rekord!

Roditeljski ponos niti može, niti želi skrivati...

- Ma ja sam i sretna i ponosna. Nije bilo uvijek lako, ali sam ponosna na sve što je napravio. Toliko vremena na prvom mjestu, svi ti trofeji, toliko nezaboravnih trenutaka u kojima smo bili zajedno. Omiljen mi je Wimbledon 2011. Istog trena kad je osvojio trofej koji je sanjao još kao dijete postao je i svjetski broj jedan. Cijela je obitelj čekala na to ostvarenje njegovih snova - rekla je Dijana Đoković.