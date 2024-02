Ni sudačka organizacija ne zna otkud VAR snimka u javnosti! Na njoj se čuje i potvrda ofsajda

Puno prašine podigla je snimka koju je objavio Dalmatinski portal na kojoj se čuje komunikacija glavnog suca utakmice Varaždin - Hajduk (1-1) i VAR sobe. Radi se o situaciji u kojoj je Hajduku poništen gol zbog ofsajda. Produkcijska kuća Croatel zadužena je za produkciju utakmica HNL-a i nije jasno kako je snimka uopće izašla u javnost, jer je to službeni razgovor sudaca i nešto što ne smije doći u javnost osim u posebnim slučajevima, ali onda Fifa mora dati zeleno svjetlo za to. Kako smo neslužbeno doznali, ni u sudačkoj organizaciji nikome nije jasno kako je to mogli izaći i spominju čak i kaznene prijave.

- Dobro, ajde sad daj mi jedinicu da vidim stopera je li mu noga negdje drugdje. Obrambeno onaj tamo da vidim. Nemaš ništa? Dobro, daj peticu. Sad spremi sliku i napravi malo zoom. Brzi ćemo biti, evo još samo malo. Ta slika ide van... Igra 25. Znači, vratit. Fran, Fran. Zaleđe je - rekao je VAR sudac Ante Čuljak na snimci. Nakon toga je Jović poništio gol Hajduka.

Na snimci se jasno čuje da su suci iz VAR sobe vidjeli i drugi kut te su signalizirali da je riječ o zaleđu i da poništi gol.