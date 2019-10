Dilaver: Teško je poslije Man. Cityja igrati u ovom ambijentu

Dinamo je nastavio pobjednički niz na provligaškim terenima, nogometaši Nenada Bjelice u 11. kolu svladali (1-0) su Slaven Belupo. Jedini pogodak na utakmici postigao je Bruno Petković s bijele točke koju je i sam izborio nakon potezanja gostujućeg braniča Krystiana Nowaka. Igrači Dinama zadovoljni su konačnim ishodom, iako znaju kako njihova predstava nije bila briljantna.

- Bila je teška utakmica, brzo smo zabili, a znali smo da će to biti ovakav dvoboj. Slaven Belupo se branio sa svim igračima na svojoj polovici, slično kao što smo mi to radili u Machesteru. Uzeli smo tri boda, to je najvažnije, iako znamo da naša predstava nije bila na visokoj razini. U prvom dijelu iskreirali smo nekoliko dobrih prigoda, promašivali smo Ademi i ja, da smo tu zabili bilo bi nam puno kaše - rekao je Damian Kadzior, pa nastavio:

- Ovo je za nas važna pobjeda, sada se svi možemo u potpunosti okrenuti reprezentativnim obvezama. Tamo svi odlazimo u dobroj formi i odlično raspoloženju, ali znamo kako nas po povratku u Zagreb očekuje još jedna teška prvenstvena utakmica s Goricom. Nismo bili pravi, ali najvažnija je pobjeda.

Koliko vam je teško bilo igrati u ovakvom ambijentu samo pet dana nakon što ste posjetili Etihad?

- Teško mi je reći, ja nisam igrao na Etihadu, ali sam osjetio u atmosferu. Za mene je veliki san igrati u Ligi prvaka, još to nisam ostvario, ali vjerujem da hoću vrlo brzo. Za mene je svaka utakmica važna, ako želim igrati za Dinamo, moram u svakoj utakmici ići 100 posto, kao da mi je to zadnja utakmica karijeri. Bez obzira bio li nam na suprotnoj strani Karlovac, Slaven Belupo ili neka europska momčad. Tako da atmosfera nije jednaka ovdje i na Etihadu, ali moja je priprema za svaki dvoboj ista.

Vas sada na reprezentativnoj razini očekuju dvoboji s Latvijom i Makedonijom...

- Zadnja reprezentativna akcija za mene nije bila sjajna, nisam puno igrao za Dinamo, pa niti za Poljsku. Sada je situacija drugačija, igram sve više, moja forma je u uzlaznoj putanji, pa vjerujem da bi mogao dobiti priliku u tim utakmicama. Zabio sam nedavno protiv Izraela, vjerujem da ću tako i nastaviti. Haha, da pričao sam s Ademijem o toj našoj međusobnoj utakmici, vidjet ćemo kako će to ispasti - završio je Kadzior.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Poslije utakmice raspoložen je bio i Emir Dilaver.

- Nije bilo jednostavno, mi smo ih htjeli probiti i zabiti još koji gol, ali su oni sve dobro zatvarali. Bili smo koncentrirani, to je bilo najvažnije u ovakvim utakmicama, pa onda dođe pobjeda. Zasluženo smo dobili, imali smo veći posjed lopte, bili smo angažirani. To nam je trebalo prije reprezentativne stanke - kaže Dilaver, pa dodaje:

- Dosta je teško igrati u ovakvom ambijentu poslije gostovanja kod Manchester Cityja, ali mi smo profesionalci i to moramo pošteno odraditi. Ma gledajte, nama je HNL najvažnije natjecanje i mi se tu moramo stalno dokazivati. I moramo biti prvi, kako bi se opet plasirali u Europu, igrali Ligu prvaka koja je za sve nas bonus. Ovakve utakmice su najteže, nije lako se iz onakev spustiti u ovakvu atmosferu. Pa to vidite i vi novinari, ništa vas na ovakvoj utakmici ne ponese.

Emir Dilaver je pričao u dahu...

- Meni je drago zbog svakog navijača koji dolazi na ovakve utakmice, volim takve navijače koji dolaze na sve, bez obzira radilo li se o Slaven Belupu ili nekom velikanu. Svaka im čast, to obavezno napišite od mene. Baš, svaka im čast - završio je Dilaver.

Antonijo Ježina dobro je čuvao svoja vrata u Maksimiru, kapitulirao je tek s bijele točke...

- Igrali smo jako čvrsto, poslije domaćeg poraza od Osijeka smo sabrali glave i pokazali da ovakvim pristupom možemo jako puno. I biti ozbiljna momčad. Nismo se otvorili? Pa Atalanta je, pa je onda dobila po repu. Bili smo svjesni da je Dinamo kvalitetna momčad, ušli smo s respektom, dali smo sve od sebe, a u zadnjih 15-ak minuta smo pokušali napasti. Dinamu čestitam na svim europskim rezultatima, sretno im i dalje - priča Ježina koji je tijekom utakmice obranio jedan zicer svom velikom prijatelju Arijanu Ademiju.

- Haha, ništa mi smo veliki prijatelji, dugo smo igrali skupa, samo smo si namignuli i utakmica je išla dalje.