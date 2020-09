Upravo je taj magazin na osnovi\u00a0nekih suradnji\u00a0\"zaklju\u010dio\" da je Dilettino srce osvojio Zlatan Ibrahimovi\u0107. No, to nije bilo ni\u0161ta vi\u0161e od profesionalnog odnosa.

<p>Znamo je svi primarno kao sportsku novinarku i voditeljicu te vrsnu poznavateljicu talijanskog nogometa, no<strong> Diletta Leotta </strong>(29) ovih će dana zaploviti u nekim drugim vodama.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Diletta kao sirena</strong></p><p>Naime, ova Sicilijanka uskoro će izdati svoju knjigu "Scegli di sorridere" (Izaberi se smijati), a u kojoj će opisati mnogo nepoznatih detalja iz svog života. Donedavno je jedan od njih bio i prekid veze s boksačem Danieleom Torettom Scardinom.</p><p>- Ne poričem ništa, bila je to velika ljubav. U knjizi sam ga nazvala mojom ljubavi iako je sada gotovo, no nemam pravo sada to izuzimati kada su u trenutku pisanja moji osjećaji bili takvi - rekla je za talijanski magazin Chi.</p><p>Upravo je taj magazin na osnovi nekih suradnji "zaključio" da je Dilettino srce osvojio Zlatan Ibrahimović. No, to nije bilo ništa više od profesionalnog odnosa.</p><p>- Sada sam slobodna i želim iskoristiti vrijeme da upoznam sebe, da mogu gledati film bez da odgovaram ikome. Zlatan? Nikada ne bih bila s oženjenim muškarcem.</p><p>Otvorila se Diletta i po pitanju stereotipa prema ženama i sportskom novinarstvu.</p><p>- Na početku nije bilo lako; kolega mi je rekao da su me uzeli samo zbog grudi. Naravno, nisam zato napustila Sky, već sam na DAZN-u osjetila da se tržište satelitske televizije počelo mijenjati.</p>