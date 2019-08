Dina je plivala za svog Diksija: Znam da gledaš svaki zaveslaj

Ogromni valovi, morske struje, nevrijeme i morski psi. To su nedaće s kojima se Dina morala suočiti dok je plivala kroz 31 kilometar dugačak kanal Tsugaru, između otoka Honshua i Hokkaida. Kanal spaja Japansko more i Tihi ocean.

- Kanal se pokazao zahtjevan, kao što je i najavljeno. Na samom početku, prvih par sati, bili su umjereni valovi, no kad smo izašli na otvorenije more, postali su veći i neugodniji - rekla je Dina.

Morala se suočiti s jakim frontalnim vjetrom i ogromnim valovima. Srećom, kapetan broda izveo je nekoliko sjajnim manevara i tako uspio olakšati Dini da nastavi plivati.

- Imali smo super kapetana, koji je namještao brod tako da me zakloni od valova, da na plivanje što manje utječe vjetar i ogromni valovi. Odradio je veliki dio i puno mi olakšao. Na kraju sam nakon sedam sati i trinaest minuta plivanja stigla do Hokaida - rekla je Dina.

Zahtjevni kanal Tsugaru preplivalo je tek 66 ljudi, Dina je postala 67. Bio joj je to ukupno četvrti od sedam svjetskih plivačkih maratona. Za osvajanje svih sedam nedostaju joj tri. Preplivala je kanal Catalina, La Manche, Molokai i Tsugaru, a još joj nedostaju Sjeverni kanal (Irska-Škotska), Gibraltarski tjesnac i Cookov kanal (Novi Zeland). Naravno, svaki maraton, pa i ovaj u Hokaidu, Dina nekom posveti.

- Svome Diksiju i maci Eli. Ali i svim životinjama koje još čekaju na topli dom.

Diksi je pas kojeg je Dina udomila iz azila, a kojeg, nažalost, više nema.

- Od trenutka kad su se naši pogledi u azilu sreli, znali smo - on je taj. To malo žuto klupko unijelo je veselje u naš dom. Godinu dana imao je samo jedno uho podignuto i često smo se pitali hoće li ikada podignuti i drugo, jer je smiješno izgledao. A kad ga je podigao, svaki naš dolazak autom je čuo, iako smo bili daleko od njegovog pogleda. Sad je balkon prazan, nema nas tko dočekati, tuga u srcu, tuga u oku. Pružio nam je 14 godina i 3 mjeseca bezuvjetne ljubavi, a samo je prožvakao jedan mobitel i jedne plivačke naočale. Bio je neokrunjeni kralj kauča. Znam da me gledaš u svakom zaveslaju - napisala je Dina.