Novi veličanstven uspjeh Dine Levačić, preplivala opasni zaljev u Africi! 'Vidjeli smo tek tuljane'

Prvi od tri planirana plivačka pothvata u Južnoj Africi Dina Levačić je uspješno apsolvirala, nakon 11 sati borbe s oceanom preplivala je 33 kilometara dugi False Bay.

Zaljev je nazvan "Lažni zaljev" jer su moreplovci rt Hangklip često znali zamijeniti za rt Point, što je rezultiralo mnogim brodolomima unutar zaljeva. False Bay je najveći prirodni zaljev u Južnoj Africi i jedan od najvećih u svijetu sa površinom preko 1.000 km2.

Postoji niz službenih plivačkih ruta na ovoj lokaciji od kojih je najhrabriji solo prelazak False Baya od Rooi Elsa do Miller's Pointa ili od Miller's Pointa do Rooi Elsa. Poteškoće plivanja su jaki vjetrovi i hladno morem te činjenica da je False Bay imao jednu od većih populacija bijelih morskih psina u svijetu. Međutim zbog pojave orka i opadanja pojavljivanja velikih bijelih morskih psina, došlo je do porasta interesa za preplivavanjem među plivačima.

- Ne brinite, za sada smo samo tuljane vidjeli – objavila je Dinina mama na službenom profilu na društvenim mrežama nakon osam sati plivanja.

Dina je imala sreće s vjetrom i temperaturom mora, koja je bila iznenađujuće visoka, između 18 i 20 stupnjeva, ali je ocean bio dosta valovit..., a sada je čekaju još dva pothvata, Robben Island te Cap Point i Cap Hope (Rt Dobre nade).

- Pliva se od otočića Robben, na kojem je dugo bio zatvor, a najpoznatiji zatvorenik Nelson Mandella. Prvi put je preplivan 1909. godine i u svijetu maratona više ima simboličnu ulogu nego što je posebno zahtjevan. Pliva se svega dva – tri sata, ali posebnost su jako niske temperature oceana. Robben se nalazi u Atlantiku i temperatura se zna spustiti i do 10 stupnjeva, što je jako hladno. Nadam se da bi za mog preplivavanja moglo biti 13-15 stupnjeva što bi mi plivanje učinilo kud i kamo lakšim – kazala je Dina i dodala:

- Cap Point i Cap Hope (Rt Dobre nade) je najkraći, nekakvih desetak kilometara, ali s obzirom na to da se u tom dijelu sudaraju Atlantski i Indijski ocean vrijeme je jako nepredvidljivo, jake su struje i svega par dana u godini se može plivati. Ako se pliva samo Cap Point onda je nekakvih osam kilometara, a ako se ide i do Cap Hopea, onda je to nekakvih 11 kilometara... Dužine variraju od jačine struja i vjetrova...