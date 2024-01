Dina će plivati tri maratona u Južnoj Africi: Velike bijele psine rastjerali su kitovi ubojice...

Svi koji su mislili da je preplivavanjem sedam najvećih, najtežih i najpoznatijih maratona na svijetu Dina Levačić (27) okončala svoju plivačku misiju, jako su se prevarili. Splitsko-solinsko-mravinačka plivačica kreće u novu avanturu, ovoga puta u Južnu Afriku, gdje je čekaju tri preplivavanja, jedno teže od drugoga...

- Ako uspijem isplivati dva od tri maratona bit ću zadovoljna – kaže Dina.

Prvi maraton je Robben Island, dužine 11 kilometara, ali bez obzira što je relativno kratak i te kako je zahtjevan.

- Pliva se od otočića Robben, na kojem je dugo bio zatvor, a najpoznatiji zatvorenik Nelson Mandella. Prvi put je preplivan 1909. godine i u svijetu maratona više ima simboličnu ulogu nego što je posebno zahtjevan. Pliva se svega dva – tri sata, ali posebnost su jako niske temperature oceana. Robben se nalazi u Atlantiku i temperatura se zna spustiti i do 10 stupnjeva, što je jako hladno. Nadam se da bi za mog preplivavanja moglo biti 13-15 stupnjeva što bi mi plivanje učinilo kud i kamo lakšim – kaže Dina i dodaje:

- Drugi maraton je False bay, u kojem je malo toplije jer je on u Indijskom oceanu, a njegova specifičnost je što je dug 33 kilometra i što u njemu uvijek puše. Vjetrovi su konstantno jaki, a u kratkim vremenskim razdobljima pušu slabije od 20 km/h pa se može plivati, a traje nekih osam do 11 sati.

- Treći maraton je i najkraći, Cap Point i Cap of Good Hope (Rt Dobre nade), nekakvih desetak kilometara, ali s obzirom na to da se u tom dijelu sudaraju Atlantski i Indijski ocean vrijeme je jako nepredvidljivo, jake su struje i svega par dana u godini se može plivati. Ako se pliva samo Cap Point onda je nekakvih osam kilometara, a ako se ide i do Cap od Good Hope, onda je to nekakvih 11 kilometara... Dužine variraju od jačine struja i vjetrova...

Ono što svakako brine sve koji plivaju u tom dijelu svijeta je opasnost od velikih bijelih psina koji tamo žive u velikim kolonijama.

- Zanimljivo je da ih je do 2019. godine bilo jako puno, stotine..., no od tada je lokalna udruga koja prati njihov život i kretanje zabilježila svega nekoliko primjeraka. Pretpostavlja se da su se razbježali jer su na to područje doselile dvije orke (Kitovi ubojice op.p) koji su njihov prirodni neprijatelj - kaže nam Dina, a na pitanje jesu li i orke opasne za plivače ili se ona vodi poslovicom kako je "neprijatelj mog neprijatelja moj prijatelj" samo se nasmijala:

- Ljudi koji organiziraju preplivavanja znaju što rade, prate situaciju i sigurno neće dovesti život plivača u pitanje. Iskreno, više je mamu strah nego mene, inzistirala je da kostim za preplivavanje bude što šarolikiji i kričavih boja jer je poznato da se većina napada morskih pasa na ljude dogodi zbog toga što ih zamjene za tuljane kojima se hrane. Nastojim što manje razmišljati o tome, a radujem se i susretu s afričkim pingvinima, na False Bayu ima kolonija od preko 3000 jedinki pa će ih biti zanimljivo vidjeti. Uvijek je prvi cilj da sve prođe u redu, potom da preplivavanja budu uspješna, ali i da se pošalje poruka ljudima da se bave sportom i paze na prirodu. Ako uspijem, bit ću prva osoba iz Hrvatske kojoj je to uspjelo, a svega je 16 ljudi u povijesti uspjelo dovršiti ovakav pothvat.

Dina na put kreće u nedjelju, planirani povratak je 25. veljače, a sve ostalo ovisi o vremenskoj prognozi na lokaciji. Zanimljivo je kako će u povratku nakratko stati u Dohu, gdje se održava Svjetsko prvenstvo plivačkih veterana.

- Iako mi je 27 godina, imam pravo nastupiti kao veteran jer je prva kategorija veterana od 25 do 30 godina. Pliva se na stazi dugoj tri kilometra, a tu je već temperatura mora 18-20 stupnjeva, tako da će mi biti lakše. Poklopilo se da se baš u to vrijeme vraćam iz Južne Afrike, pa zašto ne probati...

Nakon povratka Dinu čeka novi projekt nazvan "104 Dalmatinca", plan joj je od svibnja do listopada ove godine plivati oko 104 otoka, otočića, hridi... koliko ih je službeno registrirano u Registru u četiri dalmatinske županije. Projekt je to za dušu...

- Najkraća dionica je 50 metara, a najduža 22 kilometra. Oko većine ću plivati, naravno, one najveće poput Brača, Hvara, Korčule... ne, ali hoću sve otočiće ono njih.... Sveukupno će to biti 1180 kilometara plivanja. Cilj je ispričati priču o našim biserima, približiti ih strancima, ali i našim ljudima, osvijestiti ljude da brinu o prirodi jer ćemo usput imati i akcije čišćenja podmorja, a provest će se i humanitarna akcija. Tijekom plivanja ljudi će moći simbolično kupiti otoke, odnosno donirati sredstva koja ćemo proslijediti projektima koje provode brojne udruge na dalmatinskim otocima - zaključila je Dina.