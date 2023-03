Ovo je umorna i iscrpljena Dina. Nakon čudesnog pothvata zaspala je u majčinom naručju

Plivala je 11 sati uz visoke valove i temperaturu oceana oko 16 stupnjeva Celzijevih i u cilj ušla iscrpljena, ali presretna. Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić preplivala je 23 kilometra širok Cookov prolaz na Novom Zelandu, čime je postala 23. osoba u svijetu i prva iz Hrvatske koja je preplivala svih sedam velikih svjetskih maratona, koji se nazivaju Oceanovih sedam.

I najmlađa ikad. Proslavila je 27. rođendan 14. ožujka, a o svemu je sad i sama progovorila na društvenim mrežama.

"23 godine plivanja, 23 km Cookovog prolaza i 23. osoba koja je isplivala Ocean 7. To sam JA. Nakon 6 godina i nepunih 200 preplivanih kilometara moja Ocean 7 avantura privela se kraju.

Kada sam 2015. počela razmišljati o La Manche, nisam ni mogla sanjati da ću biti tu gdje jesam. Avanture koje sam doživjela i ljudi koje sam upoznala ostavili su na meni neizbrisiv trag. Na ovom putu nadišla sam prepreke i izazove koji su se u nekom trenutku činili nepokorivi. Pomaknula sam svoje granice nebrojeno puta i ponekad iznenadila i samu sebe.

Postala 23. osoba na svijetu koja je isplivala Ocean 7

Ocean 7 je plivački izazov samo na papiru, ali on je puno više od toga. To je avantura koja mijenja životnu perspektivu, stvara nova neraskidiva prijateljstva i daje neopisivu životnu snagu. Jedna meni draga osoba kaže: 'Dina, ti si luda i to je to, ali to je skroz u redu.'

Pa vjerojatno i nije daleko od istine, jer ta ludost mi je omogućila da postanem 23. osoba u svijetu koja je isplivala Ocean 7, te će uz moje ime sa ponosom vijoriti hrvatska zastava", napisala je Dina.

Iz skupine Velikih sedam plivačkih maratona, ona je prije Cookova prolaza preplivala prolaz Catalina u Kaliforniji, kanal La Manche u Europi, prolaz Moloka'i na Havajima, Tsugaru u Japanu, Gibraltarska vrata i Sjeverni kanal između Sjeverne Irske i Škotske. Inače, prva osoba koja je preplivala svih sedam prolaza bio je Stephen Redmond 2012. godine, a zadnja kojoj je to uspjelo bio je Adrian Sarchet u veljači 2020. A sad je tu i naša Dina. Svaka čast!

