Pogledajte lice Dine Levačić nakon 11 sati plivanja u oceanu

Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić preplivala je 23 kilometra širok Cookov prolaz na Novom Zelandu, čime je postala 23. osoba u svijetu i prva iz Hrvatske koja je preplivala svih sedam velikih svjetskih maratona, koji se nazivaju Oceanovih sedam. I najmlađa ikad. Baš je jučer proslavila 27. rođendan.

- Završila sam projekt koji sam započela 2017. Preplivavanje Cookova prolaza bilo je zaista zahtjevno. Nadala sam se, prema prognozama, nešto mirnijem vremenu, ali tako je to u ovom sportu, uvijek je nepredvidivo. Bilo je jako valovito. Nadali smo se da će se tijekom dana uvjeti malo primiriti, ali nažalost nisu. Struje su bile nemilosrdne. Bez obzira na to, došla sam na Južni otok, dotaknula obalu te je glavni cilj ispunjen - javila se presretna Dina.

Iz skupine Velikih sedam plivačkih maratona, ona je prije Cookova prolaza preplivala prolaz Catalina u Kaliforniji, kanal La Manche u Europi, prolaz Moloka'i na Havajima, Tsugaru u Japanu, Gibraltarska vrata i Sjeverni kanal između Sjeverne Irske i Škotske. Inače, prva osoba koja je preplivala svih sedam prolaza bio je Stephen Redmond 2012. godine, a zadnja kojoj je to uspjelo bio je Adrian Sarchet u veljači 2020.

Plivala je 11 sati uz visoke valove i temperaturu oceana od oko 16 stupnjeva Celzijevih. Surovi uvjeti najbolje se vide na njenom licu nakon maratona. Presretna, ali iscrpljena.

"Godine iza mene bile su pune odricanja, rada i truda. Bilo je uspona i padova, manjih ozljeda i oporavaka s kojima smo se borili moj tim (čitaj, mama i tata) i ja. Sve to vrijedilo je, jer danas sam 23. osoba na svijetu koja je preplivala Ocean Seven. Ako kažem da sam ponosna do neba, malo sam rekla", objavila je na Facebooku.

- Sad mogu krenuti u ostvarivanje novih projekata. Treniram 23 godine, ovo je kruna svega. Sva žrtva, rad, trud... Sve se isplatilo. Na tom putu bilo je puno uspona, padova, ali ljubav prema moru prevladala je sve. Nije ovo samo moj uspjeh, nego i svih koji stoje iza mene. Ponosna sam što sam među 22 ljudi koji su imali svih sedam preplivavanja i što će hrvatska zastava stajati uz to...

Sve je kao i prije 150 godina

Tehnologija je napredovala, danas postoje i posebni kostimi koji drže temperaturu, no oni nisu dopušteni.

- Sve je počelo prije 150 godina u Engleskom kanalu i zbog toga se i pravila nazivaju 'English channel rules'. A kako oni vole i poštuju tradiciju, ništa se u međuvremenu nije promijenilo. Kostim, kapica, čepići za uši i krema protiv trenja kojom se namažete prije ulaska u more. I to je sve, kao i prije 150 godina. Ja to podržavam. Jedina razlika su bolja navigacija i znanje o strujama.

Uz daljinsko plivanje, radi.

- Mjesec dana nakon diplome počela sam raditi u struci, u Centru za obrazovanje 'Juraj Bonači', upisala sam doktorat na splitskome Medicinskom fakultetu, tako da imam jako puno obaveza...

Dina, svaka čast!

