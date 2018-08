Dina: Prvo je kraj mene prošao mali morski pas, a onda grupa

Međunarodni dan nestalih osoba posvećujemo svim nestalima u Domovinskom ratu. Još se traga za 1940 ljudi. Ovo su njihove priče...

Mitski pothvat. Tako u svijetu daljinskog plivanja nazivaju svladavanje dionice kanala Molokai na Havajima, a to je pošlo za rukom solinskoj “sireni” Dini Levačić (22).

Trinaest sati i sedam minuta trebalo joj je da svlada rutu dugu 42 kilometra i upiše se u povijest daljinskog plivanja. Postala je tek 65. osoba koja je svladala tjesnac s nemirnim morem pun meduza i morskih pasa.

Štoviše, samo je šest osoba, među kojima tek jedna žena, pritom ostvarilo bolje vrijeme od njenoga. A bilo je u tom podvigu i dosta problema.

- Već nakon prvog kilometra vjetar je počeo snažno puhati i do samog cilja njegova se snaga nije mijenjala. Valovi su na trenutke prelazili i tri metra, zbog čega je brod s pratnjom morao biti na sigurnoj udaljenosti - opisala je Dina.

Nakon pet sati plivanja upala je u skupinu meduza koje su je opekle i tada se našla pred velikom odlukom, odustati ili stisnuti zube i krenuti dalje.

- Kajakašica Shelly imala je ključnu ulogu. Bodrila me toplim, iskrenim riječima kao mama i prskala sprejem da lakše podnosim bol. Njeno iskustvo u ovakvim prilikama bilo je presudno. Povjerovala sam joj i odlučila nastaviti - opisala je Dina Levačić.

Malo-pomalo, kako je napredovala, tako se susretala i s novim skupinama meduza.

Već je bila i pala noć... Od velike joj je pomoći, osim pratnje roditelja Željane i Mladena i ostatka ekipe, bila i krema protiv meduza kojom se namazala prije plivanja pa je tako onemogućila ulazak njihova otrova pod kožu i smanjila bol. A kad je svanulo, dočekao ju je novi izazov za kojeg se ranije pripremala... Vidjela je nekoliko morskih pasa.

- Prvo je to bio jedan mali koji je nezainteresirano prošao pokraj mene, a nakon toga i skupina koja vjerojatno ide u vrtić. Adrenalin je porastao, a ja sam nastavila pribrana plivati uz mog kajakaša - objasnila je Dina, koju je od morskih pasa štitio uređaj koji odašilje elektromagnetske valove.

Do cilja joj je ostalo još “samo” svladati jaku morsku struju, zbog koje je imala problema prošlog mjeseca plivajući od otoka Visa do Splita i koja ju je tada natjerala na odustajanje. No ne i ovaj put.

- Zaveslaj po zaveslaj i uspjela sam stići na obalu - oduševljeno je rekla Dina.

Slijedi joj zasluženi odmor nekoliko dana na otoku Oahu na Havajima s roditeljima koji su cijelo vrijeme bili uz nju, a u Hrvatsku se planira vratiti sljedeći ponedjeljak.

- Biti hrabar nije ne bojati se ničega, nego biti spreman suočiti se sa strahovima - istaknula je naša hrabra Dina.