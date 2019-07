Dinamo žestoko stisnuo goste! Saburtalo bez ispaljenog metka

16'

Igra mačke i miša na Maksimiru. Brojčanik za broj dodavanja će sigurno pregorjeti obzirom koliko se igrači Dinama dodavaju. Zavladali su loptom, lepršavo i dominantno igraju, no i dalje fali to završno dodavanje, taj ključni pas koji će onesposobiti Gruzijce i omogućiti Dinamu da dođe do gola...