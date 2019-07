Dinamo bez 'pola momčadi', a Bišćan je uspješniji od Bjelice

Dinamo i Rijeka novu će sezonu otvoriti utakmicom Superkupa u subotu od 20 sati na Maksimiru.

Hrvatski Superkup igra se ako sezonu ranije različiti klubovi osvoje prvenstvo i Kup, a to je u prošloj sezoni bio slučaj. Prvenstvo je glatko pripalo Dinamu koji je isto osigurao nekoliko kola ranije u Koprivnici, dok je Rijeka na Aldo Drosini osvojila Kup pobjedom (3-1) nad Dinamom.

Upravo je ta utakmica najveći zalog optimizma kod Riječana, ali jasno je i njihovom treneru Igoru Bišćanu da je od tada prošlo već dosta vremena. Oba kluba odradila su naporne pripreme i noge su još 'teške', a ne treba zanemariti da su gotovo cijele pripreme propustili reprezentativci.

Igor Bišćan Rijeku je preuzeo usred prošle sezone, dovukao ih do drugog mjesta u prvenstvu i čudesno osvojio Kup, a u tri susreta protiv Nenada Bjelice i njegovog Dinama ostvario je dvije pobjede i jednom izgubio.

- Nisam zadovoljan u kakvom je Murić fizičkom stanju. Morat ću odvojiti posebno vrijeme za to. Kada je spreman, Murić je igrač koji čini razliku i kojeg je užitak gledati, ali za to se moramo pobrinuti mi u stožeru, ali i prvenstveno on sam - pričao je Bišćan u kranjskom hotelu Kompas.

'Sjajan uvod u europsku sezonu'

Koliki je Superkup uopće motiv?

- Mislim da je zapravo najbolji kao uvod u europske utakmice jer klubovi koji nas čekaju u 3. pretkolu Europske lige, a onda i eventualno u play-offu sigurno nisu bolji od Dinama!

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Igor Bišćan pamti Superkup još iz igračkih dana. Uspomene su lijepe. Prije devet godina zabio je gol Hajduku.

- Zabio sam gol, Dinamo je osvojio trofej. Dinamo je i danas u hrvatskom klupskom nogometu klasa za sebe, a sad se Osijek pojačava, tu su još Hajduk, Gorica, Lokomotiva... Već se prošlog proljeća vidjelo kako je prvenstvo sve neizvjesnije tako da ćemo i mi vjerojatno dovoditi pojačanja, ali tek nakon prodaje - rekao je Bišćan.

Rijeka je u ovom prijelaznom roku otkupila od Hoffenheima Antonija Mirka Čolaka, a potpisao je i Matko Babić, donedavno igrač Lokomotive. U generalki je Rijeka deklasirala ciparski APOEL 4-1 i zaigrala s poduplanim bokovima, a istu taktiku Bišćan bi mogao primijeniti na Maksimiru. Nedostajat će mu tek veznjak Domagoj Pavičić zbog ozljede.

Dinamo muče izostanci

- Željno čekamo utakmicu, još nas boli poraz od Rijeke u finalu Kupa. Rijeka je bila bolja, više je željela, i to nam je motiv više. Dobro smo se pripremili, iako nismo kompletni - govori Dinamov trener Nenad Bjelica.

- Ne znam tko će sve biti na raspolaganju. Dilaver sigurno neće igrati, nema ga 10-15 dana, a nema ni Moharramija. S Theophileom situacija nije jasna. No, imamo dovoljno igrača, a tko god zaigra, samo tražim da pruži sve od sebe.

Dakako, neće igrati ni Olmo, koji je još na odmoru. Ali ni Dinamo ni Rijeka nisu doživjeli značajne promjene u ovom prijelaznom roku. Zasad...

- I kod njih i kod nas nije bilo previše promjena u sastavu, transfera. Gledali smo Rijeku u pripremama, i oni su vjerojatno naše utakmice. Pobjeda protiv našeg najvećeg suparnika zadnjih godina u Hrvatskoj puno bi nam značila, dodatni vjetar u leđa uoči puno utakmica i gustog programa koji nas čeka. U dobrom smo stanju.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Bjelica je zadovoljan pripremnim susretima.

- Na dobrom smo nivou agresivnosti i pritiska, prijateljske su utakmice pokazale da dosta dobro izgledamo, do početka prvenstva i europskih utakmica još je desetak dana. U dobrom smo fizičkom i taktičkom stanju i vjerujem da ćemo to pokazati sutra - zaključio je Bjelica.

Stadion se otvara u 18 sati, za utakmicu vrijede samo nove godišnje ulaznice, dok se jednokratne mogu kupiti i sutra od 11 sati. Cijena je 50 kuna sjever, 70 istok i 90 kuna zapad.