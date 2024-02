Dinamo bocnuo suce: Ismijavaju VAR zbog jedanaesteraca...

Dinamo je slavio protiv Varaždina (1-0) u 23. kolu HNL-a, a heroj Dinama je Ivan Nevistić koji je obranio penal u 81. minuti. Francuz Bernauer dirao je loptu rukom i sudac je pokazao na bijelu točku. Nevistić je nadmudrio Dabru, a trener Dinama Sergej Jakirović izjavio je kako je nezadovoljan suđenjem.

Pokretanje videa ... 01:35 Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali su se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Video: 24sata/Ante Buškulić

- Živo me zanima analiza kaznenog udarca za Varaždin. Moram to reći. Ja sam vidio da je Bernauer napucao sam sebe u ruku. Znam da to nije penal, ali sačekat ćemo sudačku komisiju.

Modri su na društvenim mrežama objavili video u kojem osporavaju dvije sudačke odluke. Iz Dinama tvrde kako je Bernauer sam sebe napucao u ruku, što po pravilima nije penal. Izdvojili su tu situaciju iz utakmice, a onda se našalili s VAR sucima. Na videu ih prikazuju kako igraju igrice na kompjuteru i gledaju televiziju.

Osporili su iz Dinama i odluku iz 54. minute kada je u šesnaestercu Varaždina došlo do kontakta Boršića i Pierrea, a nije sviran penal za Dinamo.