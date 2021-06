Dinamo je odradio prvu prijateljsku utakmicu na pripremama u Murskoj Soboti, Zagrepčani su s 4-0 bili bolji od prvaka Slovenije - Mure. Strijelci u prvoj pripremnoj pobjedi "modrih" bili su Mario Ćuže, Sandro Kulenović i dvaput Martin Baturina.

No, stvari nisu dobro počele po Dinamo, već u ranoj fazi utakmice ozlijedio se Kristijan Jakić koji je morao napustiti igru. Umjesto njega na teren je ušao Bartol Franjić, a Dinamo je brzo stigao do vodstva. Bila je to sjajna akcija Mišića i Tolića koju je spektakularnim pogotkom okrunio Ćuže. Mlada nada Dinama efektno je pogodila s lijeve strane, bilo je to neobranjivo za domaćeg vratara Obradovića.

Pred kraj prvoga dijela Dinamo je poveća prednost. Majer je ubacio iz kuta na rub kaznenog prostora, Mišić pokušao šutirati, a lopta je stigla do Kulenović koji također lijepo pogađa za 2-0. A onda se razigrala i Dinamova mladost, prije svih Martin Baturina.

Mladi veznjak Dinama prvo je preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora desnom nogom pogodio za 3-0, a onda samo par minuta prije kraja s 20-ak metara i lijevom nogom zabio za konačnih 4-0. Damir Krznar rotirao je svoje igrače, a momci koji nisu danas zaigrali protiv Mure, priliku će već sutra dobiti protiv Maribora.

Strijelci: 0-1 - Ćuže (28), 0-2 - Kulenović (41), 0-3 - Baturina (82), 0-4 - Baturina (87).

Dinamo: Zagorac - Stojanović, Lauritsen, Perić, Moubandje - Mišić, Jakić - Majer, Tolić, Ćuže - Kulenović (još su igrali: Čavlina, Šutalo, Theophile, Štefulj, Franjić, Baturina, Atiemwen, Janković, Kastrati, Andrić)