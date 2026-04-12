Dinamo će prodati jednog od kapetana? Velika je želja Škota

Dinamov stup obrane Scott Mckenna (29) mogao bi napustiti Maksimir ranije od očekivanog. Stigao je u Zagreb prošle godine bez odštete, a prije toga igrao je u španjolskom Las Palmasu s kojim je ispao iz La Lige.

Kako piše Germanijak, za njega se ozbiljno zanima škotski velikan Celtic. Škot je s reprezentacijom ostvario plasman na Svjetsko prvenstvo nakon 28 godina suše i izostanka s Mundijala; za svoju zemlju odigrao je 48 utakmica i postigao jedan gol.

Za Dinamo je odigrao 37 susreta, zabio dva gola i podijelio tri asistencije. U karijeri je još branio boje Nottingham Foresta, Aberdeena, Ayr Uniteda, Kopenhagena i Alloa Athletica. Prema TRansfermarktu vrijedi četiri milijuna eura, a ugovor s 'modrima' ima do 2029. godine.

Zanimljivo, prvi put igrao je protiv Hrvatske u škotskom dresu na Europskom prvenstvu 2021. godine. Pobijedili smo tada Škote za prolazak skupine (3-1), a stoper 'modrih' odigrao je 57 minuta. Drugi put zaigrao je protiv 'vatrenih' 2024. u Ligi nacija i tada su bili bolji od naših reprezentativaca (1-0).

Dinamo će se vrlo vjerojatno okrenuti dovođenju stupu riječke obrane Stjepanu Radeljiću (28), ako se transfer Škota u rodnu mu zemlju realizira. Zvonimir Boban već je pregovarao s Damirom Miškovićem za njegov transfer, ali dvojac se nije uspio dogovoriti oko cifre jer je predsjednik Rijeke, po Bobanovom mišljenju, tražio previše novaca.