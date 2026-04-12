Škotski velikan Celtic želi Dinamovog stopera Scotta McKennu. Škot je sa svojom reprezentacijom izborio Svjetsko prvenstvo, a u Maksimiru je odigrao 37 utakmica. Jedan je od nositelja obrane 'modrih'
Dinamo će prodati jednog od kapetana? Velika je želja Škota
Dinamov stup obrane Scott Mckenna (29) mogao bi napustiti Maksimir ranije od očekivanog. Stigao je u Zagreb prošle godine bez odštete, a prije toga igrao je u španjolskom Las Palmasu s kojim je ispao iz La Lige.
Kako piše Germanijak, za njega se ozbiljno zanima škotski velikan Celtic. Škot je s reprezentacijom ostvario plasman na Svjetsko prvenstvo nakon 28 godina suše i izostanka s Mundijala; za svoju zemlju odigrao je 48 utakmica i postigao jedan gol.
Za Dinamo je odigrao 37 susreta, zabio dva gola i podijelio tri asistencije. U karijeri je još branio boje Nottingham Foresta, Aberdeena, Ayr Uniteda, Kopenhagena i Alloa Athletica. Prema TRansfermarktu vrijedi četiri milijuna eura, a ugovor s 'modrima' ima do 2029. godine.
Statistika Scotta Mckenne ove sezone.
Zanimljivo, prvi put igrao je protiv Hrvatske u škotskom dresu na Europskom prvenstvu 2021. godine. Pobijedili smo tada Škote za prolazak skupine (3-1), a stoper 'modrih' odigrao je 57 minuta. Drugi put zaigrao je protiv 'vatrenih' 2024. u Ligi nacija i tada su bili bolji od naših reprezentativaca (1-0).
Dinamo će se vrlo vjerojatno okrenuti dovođenju stupu riječke obrane Stjepanu Radeljiću (28), ako se transfer Škota u rodnu mu zemlju realizira. Zvonimir Boban već je pregovarao s Damirom Miškovićem za njegov transfer, ali dvojac se nije uspio dogovoriti oko cifre jer je predsjednik Rijeke, po Bobanovom mišljenju, tražio previše novaca.
