Dinamo će protiv Hapoel Be'er Sheve igrati na 'krumpirištu': 'Travnjak je katastrofalan!'

Dinamo u srijedu u 21 sat počinje svoj put u ligaškoj fazi Europske lige. Protivnik je izraelski Hapoel Be'er Sheva, a susret će se igrati u Rumunjskoj, točnije u Bukureštu. Riječ o stadionu Giulești, kapaciteta 14.050 mjesta. Na istom stadionu svoje domaće utakmice igra Rapid iz Bukurešta. Na stanje travnjaka požalio Daniel Pancu, trener Rapida.

- Po meni je to travnjak čija je kvaliteta na razini treće ili četvrte lige. Sramotno je to što se događa. Već ranije sam prolazio kroz ovakve situacije u Rapidu. Kad kiša započne padati, Rapid gubi bodove kod kuće iako je i bolje momčadi pobjeđivao na gostovanjima - istaknuo je Pancu.

Inače Hapoel je u početku europske utakmice igrao u Mađarskoj, a potom se 11. kolovoza preselio u Rumunjsku.

-Ne smeta nas raspored izraelske momčadi, ali travnjak će se nastaviti uništavati. Bit će i gori no što je sad. Volio bih da ne moram ponovno kroz to prolaziti. Ne znam tko je odgovoran za održavanje travnjaka, ali po meni postoji samo jedna solucija. Treba ga cijelog zamijeniti. Trebali bismo imati travnjak kakav je na Wembleyju - zaključio je bivši rumunjski reprezentativac.