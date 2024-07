Dinamo će tužiti Šotičekovog oca: Priče o zakulisnim igrama u klubu morat će braniti na sudu!

U Maksimiru je i vikendom - radno. Brojne klupske strukture u Maksimirskoj 128 ostale su prilično iznenađene pročitavši neke izjave oca od Marina Šotičeka u jednom hrvatskom mediju, pa su se u Dinamu odlučili pravno zaštiti. Šotiček je za Dinamo završena priča, mlada nada hrvatskog nogometa karijeru će nastaviti u Baselu, a Dinamo i njegov otac uskoro će na - sud! O čemu se radi?

Ljudi u Dinamu bili su iznenađeni nekim izjavama Šotičekovog oca, koji je za Sportske novosti izjavio:

- Marin je bio na razgovoru u Dinamu i ponudili su mu plaću od 10.000 eura mjesečno, načinom "uzmi ili ostavi"! A svi znamo kakve su iznose dobivali i dobivaju Dinamovi kadeti i juniori, o igračima prve momčadi ne treba ni govoriti. I Marin je to shvatio kao omalovažavanje i ponižavanje. Da su mu ponudili 20.000 eura mjesečno, istoga bi trenutka potpisao ugovor, iako bi i s tom plaćom opet bio najslabije plaćeni igrač u svlačionici! Ali, to nema veze, bila bi to pristojna plaća. Međutim, tih ponuđenih 10.000 eura mjesečno smiješan je iznos u kontekstu plaća Dinamovih igrača. Ne znam, mnogo mi toga nije jasno. Možda ga i nisu smjeli dovesti u Dinamo zbog nekih drugih stvari? To oni najbolje znaju... Točno je, javio mu se i Hajduk, zahvalio im se i rekao im je da kao dinamovac ne može ići u Hajduk. A splitski je klub nudio iste uvjete kao i sad Basel, čiju je ponudu prihvatio. Nije li to žalosno?

Jasno, u demokraciji svatko ima pravo reći vlastito mišljenje, ali u klubu smatraju kako je nevjerojatno da se opet u medijima ponavljaju netočne tvrdnje o visini Dinamove ponude za njegovog sina, te kako postoje pisani tragovi koji potvrđuju neistinitost izjava Šotičekovog oca.

Također, otac mladog nogometaša morat će na sudu braniti izjave koje insinuiraju zakulisne igre u zagrebačkom klubu, kao i tvrdnju kako "njegov sin nije smio doći u Dinamo". U Maksimiru žele stati na kraj takvim javnim istupima koji štete reputaciji Dinama, pa će se "modri" od ovog i bilo kakvog sljedećeg istupa slične vrste zaštititi pravnim putem.