Dinamo čeka službene ponude za Livija i Gojaka, Dilaver je na odlasku, stiže jedan 'kapitalac'

<p><strong>Joško Gvardiol</strong> (18) ovih će dana i službeno postati novi igrač <strong>Leipziga</strong> i sportski direktor Dinama <strong>Zoran Mamić </strong>je u potrazi na novim pojačanjem na poziciji stopera.</p><p>Trebali bi "modri" uskoro imati novoga braniča. Ime prve opcije je zasad tajna u Maksimiru, ali očekuje se da novo pojačanje bude "kapitalac".</p><p>Dinamo će za Gvardiola dobiti oko 19 milijuna eura, a on bi barem do zime trebao ostati u Maksimiru. Dakle, još će barem tri mjeseca nositi "modri" dres, a postoji mogućnost i da do kraja sezone ostane u Zagrebu, ali to zasad nije sigurno.</p><p>U subotu Dinamo u 1/16 finala Hrvatskog nogometnog kupa gostuje kod Ferdinandovca, a zatim, u četvrtak idući tjedan, igra play-off Europske lige protiv malteške Floriane ili estonske Flore Tallinn na Maksimiru.</p><p>Posljednjih se tjedana puno pisalo o tome da <strong>Amer Gojak</strong> (23) odlazi iz Maksimira. Spominjali su se razni klubovi iz Njemačke, Italije i Španjolske, ali zasad za njega nema konkretne ponude. Sve je na razini upita, ali nema ništa konkretno, ništa na papiru što bi zadovoljilo čelnike hrvatskog prvaka. </p><p>Zasad se nije javio ni Rennes, odnosno doznajemo kako u Maksimir još nije stigla službena ponuda francuskog prvoligaša za golmana <strong>Dominika Livakovića</strong> (25). Spominjala se ponuda od deset milijuna eura, ne znači, naravno, da je neće biti ovih dana. Uostalom, o tome smo već i pisali, pisali su tako i francuski mediji.</p><p>Realno, Livaković je veća golmanska klasa od kluba razine Rennesa. OK, riječ je o francuskoj ligi, ali dojma smo kako Dinamo za Livakovića može dobiti i veći novac od deset milijuna eura i da se u idućem razdoblju, ako ne sad, onda na zimu ili iduće ljeto javi neki puno jači klub s puno izdašnijom ponudom.</p><p>Livi zasad ostaje u Maksimiru, ali znate kako je to s transferima. Sve se može promijeniti u manje od 24 sata. Također, na odlasku je i <strong>Emir Dilaver</strong> (29) kojega želi turski Rizespor hrvatskog reprezentativca Darija Melnjaka i trenera Stjepana Tomasa. Dogovor sa stoperom kojega je doveo Nenad Bjelica i koji s "modrima" ima još dvije godine ugovora vrlo je blizu.</p>