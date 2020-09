Gvardiol iz tramvaja postao naš najskuplji tinejdžer u povijesti!

Još imam poseban osjećaj kada ulazim u svlačionicu. Kada prolazim onim hodnikom gdje vise fotografije Šukera, Bobana ili Prosinečkog. Ma, smrznem se svaki put, govorio je Joško prije tri mjeseca. Nažalost, "smrzavat" će se još samo do zime...

<p>Osjećam se sjajno. Iskreno, nisam niti u jednom trenutku pomislio da bi se priča mogla drugačije razviti, govorio nam je <a href="https://www.24sata.hr/sport/gotovo-gvardiol-ide-u-leipzig-717442">Joško Gvardiol</a> (18) prije nepuna tri mjeseca.</p><p>Tada je potpisao prvi profesionalni ugovor s Dinamom, do 2025. godine. Tri mjeseca kasnije zov najjačih liga bio je preglasan, i za njega i pogotovo za Dinamo. Gvardiol je već dugo ozbiljno ime u nogometnom svijetu, za njega su bili zainteresirani Manchester City, Lille, Ajax, Borussia Dortmund, čak su <strong>Ivica Olić</strong> i Jurica Vranješ za hrvatske medije potvrdili kako mladog stopera prati i Bayern. Na kraju je ponudu (mršavih deset milijuna eura) poslao Lille, Dinamo je navijao za Leeds (22 milijuna eura plus 20 posto od idućeg transfera), a Joško je izabrao Leipzig.</p><p>U Maksimir bi trebalo doći 19 milijuna eura, što znači četvrti najveći transfer u povijesti.</p><h2>Najveće Dinamove prodaje</h2><p>Nije Joško htio brzati u Premier ligu, ondje ipak vladaju neka druga pravila, drugačiji stil igre... i manje strpljenja. Sve ono što, nažalost, prolazi momak koji je imao vrlo sličan put Joškovom - <strong>Filip Benković</strong>. Čekanje šanse, pa ozljeda, pa nedostatak strpljenja kluba i dvije godine nakon transfera u Leicester, za taj je engleski klub odigrao 95 minuta u dvije utakmice.</p><p>Transferom od 19 milijuna eura Gvardiol se na listi najskupljih hrvatskih braniča na drugom mjestu izjednačio s Dujom Ćaletom Carom i njegovim odlaskom u Marseille. Na vrhu je <strong>Dejan Lovren</strong>, za kojeg je Liverpool platio odštetu 25,3 milijuna eura. A tu je, na rubu i topa 10 transfera hrvatskih igrača.</p><h2>Najveći transferi hrvatskih nogometaša</h2><p>Ali je zato uvjerljivo najskuplji hrvatski tinejdžer ikad! Ni jedan igrač koji je otišao prije 20. godine nije se ni približio tolikoj odšteti.</p><h2>Najveći transferi hrvatskih tinejdžera</h2><p>U svjetskim razmjerima, 18-godišnjaci se prodaju za "bolesne pare".</p><h2>Najveći transferi 18-godišnjaka</h2><p>Ali ako izbor suzimo samo na stopere, Gvardiol je treći najskuplji u povijesti nogometa.</p><h2>Najveći transferi stopera s 18 godina</h2><p>A tko je uopće Joško Gvardiol? Domaći dečko, koji je nažalost premalo dao Dinamu, odigrao je samo 15 utakmica. I dan danas, kad je dogovorio odlazak iz kluba i pred njim je zadnjih šest mjeseci u Maksmiru, osjeća ponos na plavi dres.</p><p>- Znate, još imam poseban osjećaj kada ulazim u svlačionicu. Kada prolazim onim hodnikom gdje vise fotografije legendi kluba poput Šukera, Bobana ili Prosinečkog. Ma, smrznem se svaki put i sam sebe uvjeravam kako sam stvarno i ja dio te priče - pričao nam je u lipnju.</p><p><strong>Dalibor Poldrugač</strong>, trener u omladinskoj školi Dinama, poodavno nam je rekao:</p><p>- Ako Joško Gvardiol s 20 godina ne bude standardni A reprezentativac, netko mora završiti u zatvoru!</p><p>Joško može igrati na lijevom boku i stopera, fizički se uspješno nosi sa starijima, a dominira fizičkim i tehničkim mogućnostima, ali i inteligentnim rješenjima, kako na stoperu, tako i na krilu.</p><p>- Kao klinac sam se divio <strong>Lionelu Messiju</strong>, no sad sve više gledam igrače na svojoj poziciji. A tu je danas najbolji Virgil Van Dijk - rekao nam je nedavno Gvardiol, koji je još kao 15-godišnjak na stolu imao ponudu milanskog Intera.</p><p>Govorio je, sve do ovoga ljeta, i da ne želi prerano u inozemstvo, da želi što duže ostati u Dinamu jer "ni jedan klub ne nudi mi takav razvojni put, takve jake utakmice". Hm, možda je i u ovoj priči barem malo na odluku utjecalo Dinamovo ispadanje iz Lige prvaka...</p><p>- Nogomet sam počeo trenirati sa šest godina u Trešnjevci, ali sam nakon samo pola godine preselio u Dinamo. Jedno sam vrijeme paralelno trenirao i košarku, no čini se kako sam dobro odlučio ostavši u nogometu, haha.</p><p>Iako je rođen u Zagrebu (23. siječnja 2002.), njegovi su korijeni iz zadarskog Novigrada, pa ne čudi što je, kao dio inicijacije, u drugoj momčadi Dinama pjevao - <strong>Mladena Grdovića</strong>.</p><p>- Da, morao sam proći i tu inicijaciju pjevanja. Što sam pjevao? Haha, onu od Mladena Grdovića "Za ljubav ja dao bih sve".</p><p>Bez obzira na veliki talent, te neslućeni igrački potencijal, Gvardiol ne zaboravlja niti školu...</p><p>- Pohađam srednju prometnu školu. Što dalje? Vidjet ćemo, mama me tjera na neki fakultet, ali nisam siguran. Slobodno vrijeme? I nemam ga previše, ali najčešće ga provodim na mobitelu, uz društvene mreže, pogotovo na Instagramu.</p><p>Postao je šesti najmlađi strijelac u povijesti Dinama, na treninge i utakmice dolazi tramvajem, ne luta po zagrebačkim noćnim klubovima, već živi sportski život. Koji ga je doveo do velikog transfera.</p>