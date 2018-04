GOOOL! Kakav potez Acostyja! Rijeka je povela na Maksimiru

7000 NAVIJAČA

Nekoliko minuta prije početka utakmice, na tribinama Maksimira je, prema nekim procjenama, 7000 ljudi. Solidna posjeta, mnogi su uoči 1. svibnja spojili vikend i otišli na odmor. No svejedno, ovo je ipak premala brojka. Ipak je ovo derbi, plavima nedostaje taj faktor navijača, odavno je poznato da su Bad Blue Boysi u sukobu s upravom i ne dolaze na domaće utakmice. Bez njih to nije isto. Dan je prekrasan, uvjeti za igru savršeni, još da je 20.000 navijača na tribinama... No možda u neka druga, bolja vremena.