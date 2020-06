Dinamo će otvoriti 30 posto kapaciteta za hrvatsku ligu

<p>Istok se neće otvarati za utakmicu<strong> Dinamo </strong>- Slaven Belupo u srijedu, ali to ne znači da još neupotrebljiv. Naime, predstavnici Grada još će neko vrijeme pregledavati istočnu tribinu maksimirskog stadiona. Za 10-15 dana trebalo bi se i konačno znati je li ta tribina do daljnjega izvan upotrebe.</p><p>Maksimirski stadion već je godinama u lošem stanju, a potres iz ožujka dodatno ga je oštetio. Pogotovo je nastradala istočna tribina, dobila je "žutu" naljepnicu nakon brzog pregleda stadiona početkom svibnja.</p><p>To znači da je objekt proglašen privremeno neuporabljivim. Dinamo će, dakle, naredne domaće utakmice igrati s publikom na sjevernoj i zapadnoj tribini. Naravno, na jug će moći i dio gostujućih navijača.</p><p>Za otvaranje tih tribina "modri" su dobili dozvolu nakon pregleda inspekcije. Dakle, za iduću utakmicu HNL-a bit će otvoreno 30 posto kapaciteta zapada, sjevera i juga u Maksimiru.</p><p>Dinamo će gotovo sigurno<strong> Ligu prvaka</strong> iduće sezone, pretkola i skupinu, ako se u nju plasira igrati u Maksimiru. Sve da istok bude izvan upotrebe, tri će tribine biti u funkciji, to je jasno nakon detaljnog pregleda zapada, sjevera i juga.</p><p>Hrvatski prvak je objavio priopćenje povodom povratka navijača na tribine, a njega penosimo u cijelosti:</p><p>Sukladno odluci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Preporuci za održavanje športskih natjecanja na otvorenom uz prisutnost gledateljstva, omogućeno je prisustvo gledatelja na nogometnim utakmicama.</p><p><em>Na utakmici 29. kola HT Prve lige GNK Dinamo - NK Slaven Belupo, u srijedu 17. lipnja bit će dozvoljen ulazak gledateljima.</em></p><p><em>U nastavku donosimo sve važne informacije o ulaznicama i organizaciji utakmice.</em></p><p><em>KAPACITET STADIONA MAKSIMIR</em></p><p><em>U tijeku je pregled stadiona Maksimir kako bi se utvrdilo njegovo stanje nakon potresa 22.03.2020. godine. Dosadašnjim pregledom utvrđeno je da su tribine zapad, sjever i jug pretrpjele sekundarna oštećenja koja nisu izazvala opasnost od gubitka stabilnosti te se navedene tribine mogu nastaviti koristiti za sportske priredbe na stadionu. Na sjevernoj tribini moguću opasnost predstavljaju elementi staklene stijene na sjevernoj fasadi jer su se uslijed potresa pomakli iz svoje ravnine. Iz tog razloga, radi zaštite gledatelja, bit će građevinskom skelom natkriveni određeni dijelovi površine uz sjevernu fasadu.</em></p><p><em>S obzirom da tribina istok još nije obuhvaćena ovim pregledom pa nije određen utjecaj potresa na statiku i druge elemente tribine, za utakmicu sa Slaven Belupom za gledatelje će biti otvorene tribine: zapad dolje i gore, sjever dolje i jug, a nakon eventualne popune kapaciteta tribine jug, bit će otvorena tribina sjever gore.</em></p><p><em>U skladu s propisanim mjerama HZJZ-a koje glase da maksimalan broj osoba u gledateljstvu ne smije prelaziti 1/3 kapaciteta na tribinama, za utakmicu Dinamo - Slaven Belupo za gledatelje će biti otvorene sljedeće tribine:</em></p><p><em>Zapad dolje - kapacitet 2123 (vlasnika godišnjih ulaznica 2728)</em></p><p><em>Zapad gore - kapacitet 1444</em></p><p><em>Sjever dolje - kapacitet 1650 (vlasnika godišnjih ulaznica 1318)</em></p><p><em>Sjever gore - kapacitet 1503</em></p><p><em>Jug - kapacitet 1310</em></p><p><em>PRIORITET - GODIŠNJE ULAZNICE</em></p><p><em>Prioritet preuzimanja besplatnih ulaznica (pozivnica) za utakmicu Dinamo - Slaven Belupo imat će vlasnici godišnjih ulaznica GNK Dinamo za sezonu 2019/20.</em></p><p><em>REDOSLIJED POPUNJAVANJA KAPACITETA</em></p><p><em>Tribine će se za utakmicu Dinamo - Slaven Belupo popunjavati prema redoslijedu preuzimanja besplatnih ulaznica, prioritetno za vlasnike godišnjih ulaznica, a nakon završetka takve procedure bit će u prodaju pušten preostali broj ulaznica.</em></p><p><em>- Godišnje ulaznice za zapad dolje - jednokratne ulaznice za zapad dolje do popune kapaciteta nakon čega će vlasnici godišnjih za tribinu zapad dolje moći preuzeti ulaznicu za tribinu zapad gore</em></p><p><em>- Godišnje ulaznice za istok - jednokratne ulaznice za jug (nakon popune kapaciteta – sjever gore)</em></p><p><em>- Godišnje ulaznice za sjever dolje - jednokratne ulaznice za sjever dolje</em></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>