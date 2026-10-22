Dinamo dobio najveću kaznu za 10. kolo, platiti mora i Hajduk

Dinamo, Hajduk i Osijek kažnjeni su zbog pirotehnike na utakmicama 10. kola HNL-a. Odluke je donio disciplinski sudac lige, a najveću kaznu dobio je zagrebački klub, koji će u blagajnu morati uplatiti 2400 eura.

Dinamo je kažnjen zbog pirotehnike na gostovanju kod Slaven Belupa 18. listopada. Prekršaj je sankcioniran prema članku 66., stavku 2., u vezi sa stavkom 6. Disciplinskog pravilnika.

Hajduk će zbog pirotehnike na utakmici protiv Varaždina, odigranoj istoga dana, platiti 1000 eura. Splićani su kažnjeni prema članku 66., stavku 1., u vezi sa stavkom 6. Disciplinskog pravilnika.

Kazna je izrečena i Osijeku, koji je 17. listopada ugostio Goricu. Osječki klub zbog pirotehnike mora platiti 1500 eura, također prema članku 66., stavku 1., u vezi sa stavkom 6. Disciplinskog pravilnika.

Ukupno su tako tri kluba zbog pirotehnike kažnjena s 4900 eura, a najveći pojedinačni iznos pripao je Dinamu. Kažnjeni klubovi dobili su detaljna obrazloženja disciplinskih odluka, obja io je HNS.