Obavijesti

Sport

Komentari 0
HRVATSKI KUP

Dinamo dobio neočekivanog protivnika u 1/16 finala Kupa. Pogledajte sve poznate parove

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Dinamo dobio neočekivanog protivnika u 1/16 finala Kupa. Pogledajte sve poznate parove
Foto: NK Varaždin/Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Najvišu pobjedu u pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa upisala je Segesta koja je deklasirala Slatinu s 18-0

Admiral

Kompletirano je pretkolo Hrvatskog nogometnog kupa. I dok je najvišu pobjedu ostvarila sisačka Segesta koja je čak s 18-0 pobijedila Slatinu, prevelikih iznenađenja nije bilo. Možda je najveće kreirao Bedem iz Ivankova, član Međužupanijske lige Vinkovci-Osijek (peti rang) koji je u gostima u Hrašćici kod Varaždina nakon penala s ukupnih 7-5 (2-2) svladao Varteks koji je član trećeg ranga hrvatskog nogometa (2. NL). 

Vodio je Varteks s 1-0, gosti su okrenuli na 2-1 i na kraju je Varteks golom Patrika Prodanovića u 90. minuti izborio produžetke. Ni nakon produžetaka nije bilo golova i krenulo se na izvođenje penala. Sretniji i spretniji bili su gosti iz Ivankova. Bumbari su tako bili neuspješni u prvoj službenoj utakmici na svojem stadionu u Hrašćici. 

Gosti iz Ivankova u šesnaestini finala Hrvatskog kupa igrat će za nagradu protiv Dinama. Vrbovec će pak ugostiti Rijeku, a Vardarac Hajduk na prekrasnom stadionu u Baranji.

Rezultati pretkola Hrvatskog kupa

Neretva - Otočac 5-2* (2-2) (22. kolovoza, 16.30)
Vukovar 1991 - Radnički 4-1 (25. kolovoza, 16.30)
Kustošija - Zadar 3-1 (25. kolovoza, 16.30)
Slatina - Segesta 0-18 (25. kolovoza, 16.30)
Varteks - Bedem 3-5** (2-2) (26. kolovoza, 16.30)
Vrbovec - Daruvar 4-1 (26. kolovoza, 16.30)
Dinamo Predavac - Hrvatski dragovoljac 0-2 (26. kolovoza, 16.30)
Uskok - Podravina 3-0 (26. kolovoza, 16.30)
Zagora - Bratstvo (26. kolovoza, 16.30)
Svačić - Koprivnica 2-3 (26. kolovoza, 16.30)
Tomislav Donji Andrijevci - Uljanik 4-0 (26. kolovoza, 16.30)
Slavonija - Moslavina 3-0 (26. kolovoza, 16.30)
Graničar - Zagorec 1-2 (26. kolovoza, 16.30)
Vardarac - Ližnjan 3-1 (26. kolovoza, 16.30)
Orijent - Radnik Križevci 3-1 (26. kolovoza, 17.30)
Tigar Sveta Nedelja - Karlovac 1919 1-4 (26. kolovoza, 17.30)

1/16 finala Kupa (8./9. rujna)

Vrbovec - Rijeka
Bedem - Dinamo
Vardarac - Hajduk
Hrvatski dragovoljac - Slaven Belupo
Uskok - Gorica
Segesta - Osijek
Tomislav Donji Andrijevci - Lokomotiva
Neretva/Zagorec - Šibenik
Neretva/Zagorec - Istra 1961
Koprivnica/Zagora - Varaždin
Koprivnica/Zagora - Rudeš
Kustošija - BSK Bijelo Brdo
Orijent - Mladost Ždralovi
Slavonija - Oriolik
Vukovar - Cibalia
Bjelovar - Karlovac 1919

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Bivši trener Dinama ima novi angažman, u 'plavi' tabor sletio Urugvajac...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši trener Dinama ima novi angažman, u 'plavi' tabor sletio Urugvajac...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka
MEKSIČKA VODITELJICA

FOTO Miroslava, što nam to radiš?! Provokativna izdanja voditeljice zasjenila Ligu prvaka

Miroslava Montemayer bila je Miss Meksika 2013. godine, a godinu dana kasnije započela je svoj put u sportskom novinarstvu. Danas je voditeljica i gledatelji rado gledaju njezine emisije
Pavlek se skriva u Kazahstanu, a nju je skrivao od javnosti. 'Ne pitaju me više kad ću se ženiti'
FOTO: LJUBAV IZA KAMERA

Pavlek se skriva u Kazahstanu, a nju je skrivao od javnosti. 'Ne pitaju me više kad ću se ženiti'

Bjegunac Vedran Pavlek, bivši skijaški guru, skrivao je ljubav s Roxanom, Talijankom rumunjskih korijena. No, istraga o pronevjeri baca novo svjetlo na njegov stil života i trošenje na luksuz

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026