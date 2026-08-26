Dinamo dobio neočekivanog protivnika u 1/16 finala Kupa. Pogledajte sve poznate parove

Kompletirano je pretkolo Hrvatskog nogometnog kupa. I dok je najvišu pobjedu ostvarila sisačka Segesta koja je čak s 18-0 pobijedila Slatinu, prevelikih iznenađenja nije bilo. Možda je najveće kreirao Bedem iz Ivankova, član Međužupanijske lige Vinkovci-Osijek (peti rang) koji je u gostima u Hrašćici kod Varaždina nakon penala s ukupnih 7-5 (2-2) svladao Varteks koji je član trećeg ranga hrvatskog nogometa (2. NL).

Vodio je Varteks s 1-0, gosti su okrenuli na 2-1 i na kraju je Varteks golom Patrika Prodanovića u 90. minuti izborio produžetke. Ni nakon produžetaka nije bilo golova i krenulo se na izvođenje penala. Sretniji i spretniji bili su gosti iz Ivankova. Bumbari su tako bili neuspješni u prvoj službenoj utakmici na svojem stadionu u Hrašćici.

Gosti iz Ivankova u šesnaestini finala Hrvatskog kupa igrat će za nagradu protiv Dinama. Vrbovec će pak ugostiti Rijeku, a Vardarac Hajduk na prekrasnom stadionu u Baranji.

🏆 Parovi 1/16F HNK-a



Poznato je 12 od 16 parova.



Neretva i Zagorec, odnosno Koprivnica i Zagora imaju jednake koeficijente, isti rang i isti plasman u prošloj sezoni pa će njihovo mjesto odlučiti ždrijeb. pic.twitter.com/HscJWtjCSN — Hrvatski Nogometni Kup (@HrvatskiKup) August 26, 2026

Rezultati pretkola Hrvatskog kupa

Neretva - Otočac 5-2* (2-2) (22. kolovoza, 16.30)

Vukovar 1991 - Radnički 4-1 (25. kolovoza, 16.30)

Kustošija - Zadar 3-1 (25. kolovoza, 16.30)

Slatina - Segesta 0-18 (25. kolovoza, 16.30)

Varteks - Bedem 3-5** (2-2) (26. kolovoza, 16.30)

Vrbovec - Daruvar 4-1 (26. kolovoza, 16.30)

Dinamo Predavac - Hrvatski dragovoljac 0-2 (26. kolovoza, 16.30)

Uskok - Podravina 3-0 (26. kolovoza, 16.30)

Zagora - Bratstvo (26. kolovoza, 16.30)

Svačić - Koprivnica 2-3 (26. kolovoza, 16.30)

Tomislav Donji Andrijevci - Uljanik 4-0 (26. kolovoza, 16.30)

Slavonija - Moslavina 3-0 (26. kolovoza, 16.30)

Graničar - Zagorec 1-2 (26. kolovoza, 16.30)

Vardarac - Ližnjan 3-1 (26. kolovoza, 16.30)

Orijent - Radnik Križevci 3-1 (26. kolovoza, 17.30)

Tigar Sveta Nedelja - Karlovac 1919 1-4 (26. kolovoza, 17.30)

1/16 finala Kupa (8./9. rujna)

Vrbovec - Rijeka

Bedem - Dinamo

Vardarac - Hajduk

Hrvatski dragovoljac - Slaven Belupo

Uskok - Gorica

Segesta - Osijek

Tomislav Donji Andrijevci - Lokomotiva

Neretva/Zagorec - Šibenik

Neretva/Zagorec - Istra 1961

Koprivnica/Zagora - Varaždin

Koprivnica/Zagora - Rudeš

Kustošija - BSK Bijelo Brdo

Orijent - Mladost Ždralovi

Slavonija - Oriolik

Vukovar - Cibalia

Bjelovar - Karlovac 1919