Najvišu pobjedu u pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa upisala je Segesta koja je deklasirala Slatinu s 18-0
Dinamo dobio neočekivanog protivnika u 1/16 finala Kupa. Pogledajte sve poznate parove
Kompletirano je pretkolo Hrvatskog nogometnog kupa. I dok je najvišu pobjedu ostvarila sisačka Segesta koja je čak s 18-0 pobijedila Slatinu, prevelikih iznenađenja nije bilo. Možda je najveće kreirao Bedem iz Ivankova, član Međužupanijske lige Vinkovci-Osijek (peti rang) koji je u gostima u Hrašćici kod Varaždina nakon penala s ukupnih 7-5 (2-2) svladao Varteks koji je član trećeg ranga hrvatskog nogometa (2. NL).
Vodio je Varteks s 1-0, gosti su okrenuli na 2-1 i na kraju je Varteks golom Patrika Prodanovića u 90. minuti izborio produžetke. Ni nakon produžetaka nije bilo golova i krenulo se na izvođenje penala. Sretniji i spretniji bili su gosti iz Ivankova. Bumbari su tako bili neuspješni u prvoj službenoj utakmici na svojem stadionu u Hrašćici.
Gosti iz Ivankova u šesnaestini finala Hrvatskog kupa igrat će za nagradu protiv Dinama. Vrbovec će pak ugostiti Rijeku, a Vardarac Hajduk na prekrasnom stadionu u Baranji.
🏆 Parovi 1/16F HNK-a— Hrvatski Nogometni Kup (@HrvatskiKup) August 26, 2026
Poznato je 12 od 16 parova.
Neretva i Zagorec, odnosno Koprivnica i Zagora imaju jednake koeficijente, isti rang i isti plasman u prošloj sezoni pa će njihovo mjesto odlučiti ždrijeb. pic.twitter.com/HscJWtjCSN
Rezultati pretkola Hrvatskog kupa
Neretva - Otočac 5-2* (2-2) (22. kolovoza, 16.30)
Vukovar 1991 - Radnički 4-1 (25. kolovoza, 16.30)
Kustošija - Zadar 3-1 (25. kolovoza, 16.30)
Slatina - Segesta 0-18 (25. kolovoza, 16.30)
Varteks - Bedem 3-5** (2-2) (26. kolovoza, 16.30)
Vrbovec - Daruvar 4-1 (26. kolovoza, 16.30)
Dinamo Predavac - Hrvatski dragovoljac 0-2 (26. kolovoza, 16.30)
Uskok - Podravina 3-0 (26. kolovoza, 16.30)
Zagora - Bratstvo (26. kolovoza, 16.30)
Svačić - Koprivnica 2-3 (26. kolovoza, 16.30)
Tomislav Donji Andrijevci - Uljanik 4-0 (26. kolovoza, 16.30)
Slavonija - Moslavina 3-0 (26. kolovoza, 16.30)
Graničar - Zagorec 1-2 (26. kolovoza, 16.30)
Vardarac - Ližnjan 3-1 (26. kolovoza, 16.30)
Orijent - Radnik Križevci 3-1 (26. kolovoza, 17.30)
Tigar Sveta Nedelja - Karlovac 1919 1-4 (26. kolovoza, 17.30)
1/16 finala Kupa (8./9. rujna)
Vrbovec - Rijeka
Bedem - Dinamo
Vardarac - Hajduk
Hrvatski dragovoljac - Slaven Belupo
Uskok - Gorica
Segesta - Osijek
Tomislav Donji Andrijevci - Lokomotiva
Neretva/Zagorec - Šibenik
Neretva/Zagorec - Istra 1961
Koprivnica/Zagora - Varaždin
Koprivnica/Zagora - Rudeš
Kustošija - BSK Bijelo Brdo
Orijent - Mladost Ždralovi
Slavonija - Oriolik
Vukovar - Cibalia
Bjelovar - Karlovac 1919
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