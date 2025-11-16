Obavijesti

Sport

Komentari 0
NOVO LICE U DINAMU

Dinamo doveo pojačanje u napadu! Bivši 'vatreni' pokušat će 'razbuditi' Kulenovića i Belju

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo doveo pojačanje u napadu! Bivši 'vatreni' pokušat će 'razbuditi' Kulenovića i Belju
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Bivši reprezentativac Hrvatske, Tomislav Marić, pridružit će se Dinamu kao trener za napadače. Individualno će raditi s Beljom i Kulenovićem kako bi ih vratio u formu

Dok su kamere okrenute prema reprezentacijama, u Dinamu je došlo do novih promjena. Napadači "modrih" odlično su krenuli u sezonu te su Dion Drena Beljo i Sandro Kulenović zabijali na gotovo svakoj utakmici, a onda naprosto stali. Beljo je zadnji puta zatresao mrežu 5. listopada protiv Lokomotive, a Kulenovićev zadnji gol bio je 28. rujna protiv Slaven Belupa. Zato je Dinamo odlučio reagirati te je u klub stigao bivši reprezentativac Hrvatske, Tomislav Marić (52), koji će individualno raditi s "udarnim iglama" Dinama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dinamo - Istra 02:07
Dinamo - Istra | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Marić je rođen u Njemačkoj i tamo je proveo većinu igračke karijere. U vrhu napada igrao je za Karlsruher, Stuttgart, Wolfsburg, Borussiju Mönchengladbach, a profesionalnu karijeru završio je 2008. u Hoffenheimu. Kao trener vodio je Dunajsku Stredu te je bio trener u mlađim kategorijama Stuttgarta. Ima devet nastupa za Hrvatsku, uz dva gola. Marić neće formalno biti dio stožera prve momčadi, ali će raditi s napadačima te će raditi i u Dinamovoj školi.

Mario Kovačević se nada da će Marić probuditi uspavan napad Dinama i vratiti ga u formu s početka sezone. Turbulencije u klubu su, za sada, smirene, ali se čeka ono najbitnije, dobar rezultat. Nakon što završi stanka za reprezentacije Dinamo će igrati u Kupu protiv Karlovca, a onda će 22. studenog ugostiti Varaždin na Maksimiru. Pobjede su prijeko potrebne jer Hajduk bježi četiri boda, a i dogodio se prvi kiks u Europi te igračima treba samopouzdanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ekvadorska voditeljica ne može zauzdati grudi u prijenosu
EVO TKO JE ONA

FOTO Ekvadorska voditeljica ne može zauzdati grudi u prijenosu

Kathy Valencia je ekvadorska sportska novinarka i voditeljica koja je tamošnjem stanovništvu poznata po svojem radu na televiziji, intervjuima sa sportašima i prijenosima s nogometnih terena.
Hrvatska - Uzbekistan 1-1 (3-4): Mladi 'vatreni' u suzama idu kući, presudili jedanaesterci
UZ SPORNO SUĐENJE

Hrvatska - Uzbekistan 1-1 (3-4): Mladi 'vatreni' u suzama idu kući, presudili jedanaesterci

Dvije vrlo sumnjive odluke sudaca definitivno su obilježile ovu utakmicu. U sudačkoj nadoknadi je Hrvatska tražila kazneni udarac, a u prvoj seriji raspucavanja je golman Uzbekistana vjerojatno s obje noge napustio liniju...
VIDEO BiH pobijedila Rumunje! Kosovo u Sloveniji pobijedilo i osiguralo mjesto u playoffu
KVALIFIKACIJE ZA SP

VIDEO BiH pobijedila Rumunje! Kosovo u Sloveniji pobijedilo i osiguralo mjesto u playoffu

"Zmajevi" u zadnjem kolu idu u goste Austriji u direktnom okršaju za prvo mjesto u skupini i direktan plasman na Svjetsko prvenstvo! Bosanskohercegovačkoj reprezentaciji treba pobjeda, dok domaćinu igra i remi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025