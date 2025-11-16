Dinamo doveo pojačanje u napadu! Bivši 'vatreni' pokušat će 'razbuditi' Kulenovića i Belju

Dok su kamere okrenute prema reprezentacijama, u Dinamu je došlo do novih promjena. Napadači "modrih" odlično su krenuli u sezonu te su Dion Drena Beljo i Sandro Kulenović zabijali na gotovo svakoj utakmici, a onda naprosto stali. Beljo je zadnji puta zatresao mrežu 5. listopada protiv Lokomotive, a Kulenovićev zadnji gol bio je 28. rujna protiv Slaven Belupa. Zato je Dinamo odlučio reagirati te je u klub stigao bivši reprezentativac Hrvatske, Tomislav Marić (52), koji će individualno raditi s "udarnim iglama" Dinama.

Marić je rođen u Njemačkoj i tamo je proveo većinu igračke karijere. U vrhu napada igrao je za Karlsruher, Stuttgart, Wolfsburg, Borussiju Mönchengladbach, a profesionalnu karijeru završio je 2008. u Hoffenheimu. Kao trener vodio je Dunajsku Stredu te je bio trener u mlađim kategorijama Stuttgarta. Ima devet nastupa za Hrvatsku, uz dva gola. Marić neće formalno biti dio stožera prve momčadi, ali će raditi s napadačima te će raditi i u Dinamovoj školi.

Mario Kovačević se nada da će Marić probuditi uspavan napad Dinama i vratiti ga u formu s početka sezone. Turbulencije u klubu su, za sada, smirene, ali se čeka ono najbitnije, dobar rezultat. Nakon što završi stanka za reprezentacije Dinamo će igrati u Kupu protiv Karlovca, a onda će 22. studenog ugostiti Varaždin na Maksimiru. Pobjede su prijeko potrebne jer Hajduk bježi četiri boda, a i dogodio se prvi kiks u Europi te igračima treba samopouzdanja.