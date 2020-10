Dinamo dovodi Josipa Mišića, vjerojatno i Rafaela Camacha...

Josip Mišić trebao bi biti veliko pojačanje, prošle sezone bio je u najboljoj momčadi grčke lige, no PAOK ga zbog financijskih problema poslije korona-krize nije uspio otkupiti od Sportinga

<p>Dinamo bi u ponedjeljak, posljednjeg dana prijelaznog roka za hrvatske klubove, svoje redove trebao pojačati s dva nova igrača. Iz lisabonskog Sportinga u Maksimir bi trebali stići Josip Mišić (26) i Rafael Camacho (20). Naravno, ništa još nije gotovo, niti potpisano, ali obojica su već 'jednom nogom' novi igrači Dinama.</p><p>Josip Mišić iza sebe ima odličnu sezonu u PAOK-u, bio je i u najboljoj momčadi tamošnje lige. No, cijela priča s korona virusom poremetio je financijske planove Grka, pa se Mišić ovoga ljeta vratio u Lisabon. Tamo se nije nametnuo, a u međuvremenu je zaradio i ozljedu koljena, pa bi se na teren trebao vratiti tek krajem studenoga.</p><p>Hrvatski veznjak oduševljavao je u HNL-u u dresu Rijeke pod vodstvom Matjaža Keka, a na Rujevicu je tada i stigao jedini naslov u povijesti Hrvatske. Prošle sezone u dresu PAOK-a upisao je 32 nastupa, zabio šest golova, imao i 11 asistencija. Tržišna vrijednost iznosi mu 3 milijuna eura, a Dinamo ga dovodi na posudbu s pravom otkupa ugovora.</p><p>Vrlo blizu dolaska u Zagreb je i 20-godišnji krilni igrač Rafael Camacho koji također ove sezone nema niti jedan nastup za Sporting. Portugalski reprezentativac do 20 godina igrao je u mlađim kategorijama za Man. City i Liverpool, pa se lani vratio u Sporting za koji je skupio 28 nastupa, a zabio tek jedan gol. Mladi Portugalac vrijedi 4 milijuna eura, no i on bi u Dinamo trebao prvo doći na posudbu.</p><p>Josip Mišić i Rafael Camacho neće imati pravo nastupa u Europskoj ligi, ali će obojica proširiti igrački kadar Dinama na domaćoj sceni. Bivši veznjak Rijeke u karijeri je skupio i dva nastupa (protiv Čilea i Kine) za hrvatsku reprezentaciju, bio je član "Čačićeve ekspedicije" koja je zaigrala na kineskoj turneji u siječnju 2017. godine. </p>