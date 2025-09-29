Dinamo ga nije uspio svrgnuti. Svetina ostaje čelnik ZNS-a...

Tomislav Svetina je na izbornoj skupštini u zagrebačkom Westinu ostvario svoj cilj. Skupštinari su ga jednoglasno, po treći put, izabrali za novog/starog predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza.

Predstavnici Dinama, Rudeša, Kustošije, Futsal Dinama i HUNS-a nisu se pojavili na skupštini, uz ostalih 14 klubova. Podržala su ga 42 zagrebačka nogometna kluba (od 61), 64 glasa trebala su mu za pobjedu, a na kraju je dobio maksimalnih 86 za ostanak na čelu HNS-a, čime je propao pokušaj Dinama da ga svrgne s vlasti.

Dolaskom Zvonimira Bobana na čelo Dinama, tinjajuće nezadovoljstvo preraslo je u otvoreni sukob. Nova uprava jasno je dala do znanja da u svojoj blizini ne želi ljude povezane s bivšom Mamićevom garniturom, a Svetina je tu bio istaknuta figura. Dinamo je, uz podršku Rudeša i Kustošije, pokrenuo inicijativu za njegovo svrgavanje s čela ZNS-a.

Vrhunac sukoba dogodio se kada je Izvršni odbor ZNS-a donio odluku o raspisivanju izvanredne izborne skupštine, i to pod točkom dnevnog reda "razno". Oporba je taj potez nazvala bizarnim i netransparentnim, optužujući Svetinu da je isforsirao izbore kako bi preduhitrio konsolidaciju protivnika. Dinamo je bojkotirao skupštinu i poručio da "nema namjeru sudjelovati niti podržava ovakav način rada" te da će, kada se situacija riješi, istaknuti svog kandidata. Svetina je na optužbe odgovorio tvrdnjom da je sve odrađeno po Statutu i da je odluka donesena većinom glasova Izvršnog odbora.

- Transparentnost je uvijek u oku promatrača - izjavio je, dodajući da je izbore sazvao kako bi provjerio ima li i dalje povjerenje članova.

Pohvalio se podrškom više od 45 od 60 klubova s pravom glasa, ističući kako je to dokaz da se u ZNS-u radilo dobro.

- I u nekom prethodnom periodu Dinamo nas nije podržavao, ali činjenica je da u Zagrebu postoje 74 kluba - poručio je, umanjujući značaj otpora najvećeg zagrebačkog kluba.

Unatoč problemima u Zagrebu, Svetinina pozicija na nacionalnoj razini čini se stabilnom. Kao dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza u mandatu od 2017. do 2021., izgradio je čvrst odnos s predsjednikom Marijanom Kustićem. Na Kustićev prijedlog, 2021. je jednoglasno izabran za izvršnog direktora HNS-a, a ta je funkcija 2024. preimenovana u glavnog tajnika radi usklađivanja s Fifom i Uefom.