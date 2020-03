Dinamo ga preoteo Romi: 'Zove se kao Dani, neka bude takav!'

Po receptu Andyja Bare - zagrebački Dinamo dobio je nasljednika Danija Olma, nadaju se u Maksimirskoj 128. Stigao je na tu adresu najveći mladi talent Rome - Daniel Tueto (16), mladi kamerunski reprezentativac.

- Daniel je napadač juniora Rome, a već je trenirao i s prvom momčadi. Bio je u SPAL-u, uzela ga je Atalanta, a onda ga je Roma preotela Atalanti. A sad ga je Dinamo uzeo Romi! Jedan je od najboljih, ako ne i najbolji napadač talijanske lige u svom godištu. Jak je i brz, podsjeća na Drogbu ili Lukakua. Sigurno će biti zvijer od igrača - rekao je menadžer Danija Olma za SN.

- Ha, a vidite kako se zove? Daniel. To je i Olmovo puno ime, makar smo ga mi svi zvali Dani. Imaju ista imena, neka im takva bude i karijera u Dinamu - poželio mu je Bara koji je za njega saznao preko skautinga oca Danija Olma - Miguela.

- Preko skautinga sam saznao za Tueta, uspio sam doći do njegova oca, našli smo se, razgovarali. Bio je već par puta u Zagrebu s nama, a roditeljima sam na primjeru Danija objasnio da bi i za njihovog Daniela bilo najbolje da karijeru nastavi u Dinamu i pristali su.

U Rominoj U-17 momčadi je mladi Kamerunac u 26 utakmica postigao 21 gol, a sa tek 16 godina pozvan je u U-23 reprezentaciju svoje domovine Kameruna.

- Dinamo je sve sa svoje strane napravio da ga dovede. Dobili smo informacije i da će sada biti pozvam u reprezentaciju do 23 godine stoga vam je jasno o kakvom je igraču riječ. Iz Dinama su nazvali i Mathiasa Chaga kako bi dobili informacije o Tuetu, on im je rekao sve najbolje i dodao da ne vjeruje da su do Tueta došli. Vidjet ćemo kako će se razvijati, ali Dinamo je s njim dobio sjajnog mladog napadača. Puca s obje noge, drzak je, a snaga i brzina su mu prednost. Puno toga mora još naučiti, mlad je igrač, ali potencijal je tu - smatra Bara.