Dinamo ga svim silama želi vratiti na Maksimir, a Španjolci tvrde: Modrić još nema ponuda

Već mjesecima se diskutira o tome hoće li Luka Modrić ostati u Real Madridu i sljedeću sezonu. Hrvatski virtuoz nema više ključnu ulogu kao nekada, većinom ulazi s klupe, ali u svakoj minuti pokaže koliko vrijedi i s razlogom smatra da i s 38 godina može igrati na vrhunskoj razini.

Pokretanje videa... 00:26 Susret Velimira Zajeca i Luke Modrića | Video: Borna Škof/24sata

Carlo Ancelotti već mjesecima ponavlja kako sve ovisi o Modriću što se tiče ostanka u Realu. Pitanje je kakvu mu opciju nude, je li jedna od onih da bude njegov pomoćnik, kako su pisali španjolski mediji... On želi ostati, tu nema nikakve dvojbe, ali ne želi biti živuća legenda zacementirana za klupu koja će tapšati po leđima i motivirati druge. Vjeruje da može još puno dati Realu na travnjaku, no ako Madriđani mu ne daju ono što žele, ima tko hoće.

Tu su saudijski i američki klubovi kojima bi njegov dolazak bio dobitak na jackpotu za promociju lige, a ni njemu ne bi bilo loše jer bi napunio račune. No, hoće li ispuniti obećanje o povratku na Maksimir koje je dao 2008. godine? Dinamo je ovih dana pojačao aktivnost kampanje 'imalo bi smisla' s kojom žele nagovoriti Modrića na povratak na Maksimir nakon 16 godina. Bio bi to spektakularno spuštanje zastora na veličanstvenu karijeru koja je upravo stasala u Dinamu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Modrićevu odluku doznat ćemo tek na kraju sezone, a do tada možemo samo špekulirati od plusevima i minusima potencijalne destinacije. I istoj temi piše i španjolska Defenska Central koja tvrdi da Modrić razmišlja o nekoliko opcija, ali da još uvijek nije dobio ponudu.

- Bez ikakve sumnje, on bi htio ostati. Na travnjaku želi dokazati svoju vrijednost i uvjeriti upravu kluba da za njega ima mjesta u Madridu i sljedeće sezone. Svjestan je projekta kluba i želi biti dio svega. Istovremeno proučava opcije za mogući nastavak karijere bude li morao napustiti Real. Jasno je da će završnica sezone biti ključ za njegovu budućnost. Sve je u zraku, ali do sada, do 12. travnja, nije dobio nijednu ponudu. Hoće li ona stići? To je pitanje - piše španjolski list.

Foto: ANA BELTRAN/REUTERS

Koliko je i dalje moćan, pokazao je Luka protiv Manchester Cityja. Ušao je u igru u trenucima kada je europski prvak dominirao i donio ravnotežu u sredini terena. Dao je mirnoću svojoj momčadi, organizirao napade i na koncu sudjelovao kod gola za 3-3. Možda je i on rješenje Carla Ancelottija za uzvrat na Etihadu, a ta bi mu utakmica mogla odrediti budućnost u kraljevskom klubu.