Dinamo ide na četvrtoligaša, a Hajduk mora na mjesto nesreće

U sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza održan je ždrijeb četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, objavio je HNS. Povjerenstvo su činili predsjednik Željko Mihalj, odnosno članovi Josip Brezni i Željko Bel, a ždrijeb su popratili i savjetnici predsjednika HNS-a Zorislav Srebrić i Stjepan Merkaš.

Pokretanje videa... 02:09 Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

U četvrtfinalu se sastaju:

Dinamo - Kurilovec

Rijeka - Hajduk

Slaven Belupo - Lokomotiva

Varaždin - Gorica

Jedini niželigaš, član četvrte lige Kurilovec, tako je dobio možda i najteži zadatak gostovati na Maksimiru, dok je svakako najzanimljivija utakmica Jadranski derbi Rijeke i Hajduka na Rujevici. Onaj posljednji u prvenstvu, odigran 22. studenog, završio je najtežim porazom u povijesti "bilih" u HNL-u (5-0). Predviđeni termini utakmica su 3. i 4. ožujka.