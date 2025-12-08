Ždrijeb četvrtfinala kupa donosi okršaj Dinama i Kurilovca te Jadranski derbi Rijeke i Hajduka! Kurilovec pred teškim zadatkom na Maksimiru dok Rijeka dočekuje Hajduk na Rujevici
Dinamo ide na četvrtoligaša, a Hajduk mora na mjesto nesreće
U sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza održan je ždrijeb četvrtfinala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, objavio je HNS. Povjerenstvo su činili predsjednik Željko Mihalj, odnosno članovi Josip Brezni i Željko Bel, a ždrijeb su popratili i savjetnici predsjednika HNS-a Zorislav Srebrić i Stjepan Merkaš.
U četvrtfinalu se sastaju:
- Dinamo - Kurilovec
- Rijeka - Hajduk
- Slaven Belupo - Lokomotiva
- Varaždin - Gorica
Jedini niželigaš, član četvrte lige Kurilovec, tako je dobio možda i najteži zadatak gostovati na Maksimiru, dok je svakako najzanimljivija utakmica Jadranski derbi Rijeke i Hajduka na Rujevici. Onaj posljednji u prvenstvu, odigran 22. studenog, završio je najtežim porazom u povijesti "bilih" u HNL-u (5-0). Predviđeni termini utakmica su 3. i 4. ožujka.
