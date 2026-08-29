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Dinamo II izgubio drugu u nizu, Orijent im zabio tri komada...

Piše Jakov Drobnjak,
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Dinamo II izgubio drugu u nizu, Orijent im zabio tri komada...
Rovinj: Prijateljska nogometna utakmica u sklopu priprema, GNK Dinamo - Triglav | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Dinamo II opet potonuo: Orijent im zabio tri komada i nanio drugi poraz zaredom, a Lekini dečki sada traže spas protiv Vukovara 1991

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Dinamo II kojeg vodi Jerko Leko izgubio je i drugu utakmicu Prve NL. Nakon što je druga momčad "modrih" u prvom kolu izgubila od BSK-a 1-0, sada je stigao uvjerljiv poraz od Orijenta rezultatom 3-0.

Lekove trupe počele su utakmicu u sastavu 4-2-3-1. Na golu je bio Žnuderl, obrana Mikić, Zebić, Orlić i Žaja. Dvojac u veznom redu bili su Radoš i Šunta, na desnoj strani Ćutuk, "desetka" je bio Benkotić, lijevo Šivalec te u vrhu napada Kulušić.

Iskusni Orijent poveo je u 27. minuti golom Stašića koji je pobjegao obrani Dinama nakon sjajne lopte Franka Andrijaševića te je snažnim udarcem probio golmana "modrih". U 31. minuti sjevnula je kontra Orijenta te je nakon malo odbijanja u kaznenom prostoru Andrijašević povisio na 2-0. Točku na i stavio je Domagoj Prpić u 60. minuti.

Sljedeću utakmicu Dinamo II igra protiv Vukovara 1991.

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