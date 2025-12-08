FOTO Sinjanka se posvađala s hrvatskim savezom. Sad briljira za Crnogorke: Nikog neću moliti

Matea Pletikosić, Sinjanka koja briljira za Crnu Goru na SP-u, podsjeća Hrvate što su izgubili! Njena karijera procvjetala nakon zamjene dresa i odvela je susjede prema četvrtfinalu
Dok se hrvatska ženska rukometna reprezentacija nije proslavila na aktualnom Svjetskom prvenstvu, jedna Hrvatica je hit turnira i bori se za medalju. Riječ je o Matei Pletikosić (27), Sinjanki koja je motor i mozak crnogorske reprezentacije. U ključnoj utakmici za četvrtfinale deklasirala je Srbiju i svojom igrom zaludila cijelu regiju, istovremeno podsjetivši hrvatske navijače što su izgubili.
U borbi za prolazak među osam najboljih na svijetu, Crnoj Gori je trebala pobjeda protiv Srbije. I ne samo da su pobijedile, nego su ih deklasirale 33-17, a Matea je bila maestralna. Dirigirala je igrom, zabijala kad je trebalo i vukla ekipu prema pobjedi. Utakmicu je završila sa savršenim učinkom od sedam golova iz sedam pokušaja i čak osam asistencija.
Njezina važnost za ekipu vidljiva je kroz cijeli turnir. S 29 asistencija u dosadašnjem dijelu prvenstva, jedna je od najboljih dodavačica na cijelom Svjetskom prvenstvu i apsolutna pokretačka snaga svoje ekipe, koja će u četvrtfinalu tražiti prolaz protiv moćne Norveške.
Priča o njezinom putu do crnogorskog dresa je kompleksna i bolna. Pletikosić je prošla sve mlađe selekcije Hrvatske i slovila je za jednu od najtalentiranijih igračica svoje generacije. Na kadetskom Euru 2016. proglašena je najboljom srednjom vanjskom igračicom, unatoč ozljedi. No upravo tada počinju problemi u komunikaciji s Hrvatskim rukometnim savezom (HRS).
- U Hrvatskom rukometnom savezu nisu se prema meni ponijeli korektno nakon ozljede. Dobila sam godinu kasnije poziv, ali rekla sam da se tada nisam osjećala najbolje. Ne i da neću više nikada igrati - ispričala je Pletikosić prije nekoliko godina.
Nakon toga, tvrdi, više je nitko nije kontaktirao.
- Rekli su mi da moram dati intervju i poručiti kako želim opet igrati za reprezentaciju. To sam i učinila i opet me nisu zvali - dodala je.
S druge strane, iz HRS-a su nudili drugačiju priču. Tadašnji izbornik Nenad Šoštarić i direktor Ratko Balenović tvrdili su da je Pletikosić bila pozvana, ali je SMS porukom 2018. odbila igrati za Hrvatsku, a preslika te poruke arhivirana je u savezu.
Suočena sa zidom u domovini i s otvorenim pozivom iz Crne Gore, gdje je godinama igrala za podgoričku Budućnost, 2020. je donijela odluku koja joj je promijenila karijeru.
- Ne želim nikoga moliti. Ako me u HRS-u ne žele, ja to poštujem. Igrat ću za Crnu Goru jer mi je san otići na Olimpijske igre i karijera mi je trenutno najbitnija - izjavila je tada.
Njezina iskrenost odjeknula je regijom, pogotovo kad je dodala rečenicu koja se i danas pamti:
- Volim svoju zemlju Hrvatsku. Sigurno neću igrati za Crnu Goru iz ljubavi kao što bih igrala za Hrvatsku. Gledam svoju budućnost, želim se ostvariti kao sportašica.
I ostvarila se. Već iduće godine ispunila je san nastupom na Olimpijskim igrama u Tokiju, a 2022. je s Crnom Gorom osvojila i brončanu medalju na Europskom prvenstvu.
Karijeru je započela u rodnom ŽRK Sinj, a kao tinejdžerica je otišla u moćnu Budućnost. Tamo je provela pet godina, igrala Ligu prvaka i stasala u vrhunsku igračicu.
Put ju je kasnije vodio preko slovenskog Krima i rumunjskog Brașova, da bi se ove sezone vratila u hrvatski rukomet. Potpisala je za najtrofejniji hrvatski klub, RK Podravka Vegeta, gdje je također jedna od glavnih igračica.
Zanimljivo, nije jedina Hrvatica koja je dres "kraljica šoka" zamijenila onim crnogorskim. Sličan put prošla je i golmanica Marta Batinović (rođ. Žderić), Pločanka koja je također zbog nesuglasica s HRS-om prihvatila poziv Crne Gore.
Danas je Matea Pletikosić liderica jedne od najboljih svjetskih reprezentacija i zvijezda koja igra vrhunski klupski rukomet u Hrvatskoj.
Dok navijači u domovini s gorčinom gledaju kako "naše dite" vodi drugu zemlju prema medaljama, njezina priča ostaje podsjetnik na kompleksne sportske puteve i odluke koje se donose kada se karijera stavi na prvo mjesto.
A sudeći po igrama i na ovom prvenstvu, njezina odluka je za nju bila ispravna.
