RAZBILA JE SRBIJU

FOTO Sinjanka se posvađala s hrvatskim savezom. Sad briljira za Crnogorke: Nikog neću moliti

Matea Pletikosić, Sinjanka koja briljira za Crnu Goru na SP-u, podsjeća Hrvate što su izgubili! Njena karijera procvjetala nakon zamjene dresa i odvela je susjede prema četvrtfinalu
Dok se hrvatska ženska rukometna reprezentacija nije proslavila na aktualnom Svjetskom prvenstvu, jedna Hrvatica je hit turnira i bori se za medalju. Riječ je o Matei Pletikosić (27), Sinjanki koja je motor i mozak crnogorske reprezentacije. U ključnoj utakmici za četvrtfinale deklasirala je Srbiju i svojom igrom zaludila cijelu regiju, istovremeno podsjetivši hrvatske navijače što su izgubili. | Foto: Instagram
