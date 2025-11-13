Obavijesti

Dinamo ima nove dokapetane! Kovačević razriješio Kulenovića i Nevistića ove odgovornosti...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Vukovar i Dinamo sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Ovaj iskusni dvojac više neće biti zamjena kapetanu Josipu Mišiću, čiji je status bio i ostao neupitan. Kovačević je odlučio kako će novi dokapetani biti igrači koji su tek ljetos stigli u klub

Forma i rezultati Dinama krenuli su nizbrdo u posljednjih mjesec dana. Dio navijača "modrih" tražilo je reakciju od predsjednika Zvonimira Bobana, ali do "potresa" na Maksimirskoj 128 nije došlo. Mario Kovačević i dalje je trener prve momčadi i ima povjerenje kluba, koji je očekivao uspone i padove, pogotovo nakon što je Dinamo nakon nekoliko turbulentnih sezona zamijenio praktički cijelu momčad.

Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen 01:22
Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen | Video: 24sata/pixsell

A u četvrtak je trener Kovačević donio odluku za koju se nada kako će donijeti pozitivnu promjenu u svlačionici "modrih". Naime, dvojica su dokapetana izgubila taj status. Riječ je o dugogodišnjim dinamovcima, Sandri Kulenoviću i Ivanu Nevistiću.Kulenović je proveo skoro cijelu karijeru u Dinamu. Za prvu momčad odigrao je 119 utakmicu i zabio 41 gol, većinu u prošloj i ovoj sezoni.

Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Dinamo Predavac i Dinamo Zagreb sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

S druge strane, Nevistić ima "samo" 85 nastupa, ali u klubu je od 2021. godine kada je Dinamo izdvojio čak tri milijuna eura kako bi ga doveo iz Rijeke. Čekao je priliku iza Dominika Livakovića, a nakon što ju je dobio, u klubu su očekivali i kako će se nametnuti kao jedan od lidera.

NIJE BIRAO RIJEČI Boban oštro: Mišković bi zadnji trebao lajati zbog suđenja! Svi znamo što je godinama radio...
Boban oštro: Mišković bi zadnji trebao lajati zbog suđenja! Svi znamo što je godinama radio...

Ipak, ovaj iskusni dvojac više neće biti zamjena kapetanu Josipu Mišiću, čiji je status bio i ostao neupitan. Kovačević je odlučio kako će novi dokapetani biti igrači koji su tek ljetos stigli u klub. Riječ je o stoperu Scottu McKenni i veznjaku Mihi Zajcu.

- Ne znam. Moguće je da se dogodilo. Mario je rekao da želi neke promjene - komentirao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban na članskom danu.

