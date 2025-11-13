Boban oštro: Mišković bi zadnji trebao lajati zbog suđenja! Svi znamo što je godinama radio...

Dinamo je u četvrtak održao člansku tribinu u dvorani Cinestar Branimir Centra. Na njoj je predsjednik kluba Zvonimir Boban odgovarao na pitanja članova kluba uz člana nadzornog odbora Ivana Naukovića i člana uprave Hrvoja Puhala. Na događaju je bilo oko 400-njak članova Dinama, a pričalo se o gorućim temama na Maksimiru.

Boban je članovima priznao kako Dinamo želi vidjeti promjene u strukturi Zagrebačkog nogometnog saveza. Podsjetimo, u rujnu su bili izbori za novog predsjednika ZNS-a, a Dinamo nije podržao novog/starog predsjednika Tomislava Svetinu.

- Želimo promjene u Zagrebačkom nogometnom savezu, a na suđenje ne želimo imati utjecaja kao klub. Radio sam u Fifi i Uefi, ne vidim nekakvu teoriju zavjere da nas se direktno šteti - rekao je Boban pa konkretno komentirao neke utakmice.

Recimo, onu iz petog kola HNL-a protiv Varaždina, kada je Dinamu neopravdano poništen gol, što je potvrdila i sudačka komisija Bertranda Layeca.

- Varaždin je bila katastrofa, oštetio nas je sudac (sudio je Mateo Erceg, op. a.). Ali, u Splitu je sudio sjajno.

Erceg je sudio utakmicu 11. kola između Dinama i Osijeka, kada je, prema analizi sudačke komisije, Josip Mišić trebao dobiti crveni karton zbog nasilnog ponašanja.

- Je li mogao isključiti Mišića? Jest... Ne mislim da Dinamo mora reagirati zbog suđenja. Ako će trebati, postavit ćemo se. A zadnji koji tu može lajati je Mišković, znamo što je godinama radio... - poručio je predsjednik Dinama.