SUSRET VISOKOG RIZIKA

Dinamo ipak putuje u Srbiju! Maccabi potvrdio da će protiv 'modrih' igrati u Bačkoj Topoli

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo i Istra sastali se u 04. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Pretpostavljalo se da bi Izraelci mogli preseliti u Budimpeštu, no klub je objavio da neće seliti iz Srbije gdje igra domaće utakmice zbog sukoba u Gazi. Očekuje se da Dinamovi navijači neće moći na gostovanje

Ždrijeb Europske lige spojio je Dinamo s izraelskim Maccabijem iz Tel-Aviva. To samo po sebi i ne bi bilo toliko značajno da izraelski predstavnik zbog sukoba u Gazi domaće utakmice ne igra u Bačkoj Topoli.

Sažetak Dinamo -Istra 1961 01:15
Sažetak Dinamo -Istra 1961 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Što znači da će Dinamo ipak na gostovanje u Srbiju jer je Maccabi službeno objavio da ne seli iz Bačke Topole i da će svoje utakmice igrati tamo.

Kada je ždrijeb spojio ove dvije momčadi, pojavile su se teorije da će Izraelci moguće preseliti u Budimpeštu iz sigurnosnih razloga koje susret Dinama i Maccabija u Bačkoj Topoli nosi.

No, današnjom odlukom jasno je da će Dinamo ipak gostovati u Srbiji i tek ostaje za vidjeti hoće li Dinamovi navijači smjeti ići na gostovanje. 'Modri' će, tako, po prvi put na gostovanje u Srbiju nakon 1997. godine i susreta s Partizanom u Beogradu (1-0) u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Uefa ovakve utakmice promatra vrlo strogo i za očekivati je da zagrebački navijači neće smjeti na gostovanje, kao što, naprimjer, nisu smjeli niti navijači PAOK-a kojima je bio zabranjen put u Rijeku.

